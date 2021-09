Catalunya és la comunitat on més impostos es paguen, tant per les rendes baixes, mitjanes i altes. Segons l'Índex Autonòmic de Competitivitat Fiscal (IACF), elaborat per la Tax Foundation i la Fundación para el Avance de la Libertad, Catalunya és l'únic territori de l'Estat que suspèn en competitivitat fiscal –obté una nota de 4,63 punts sobre 10-, seguida de l'Aragó i Astúries.

A l'altra part del rànquing apareixen la Comunitat de Madrid i les províncies basques de Biscaia, Àlaba i Guipúscoa, on els impostos són més baixos. De fet, segons els càlculs de l'estudi, un contribuent català, solter i sense fills amb un sou de 30.000 euros anuals, paga 325 euros més anualment en IRPF que un de Madrid.