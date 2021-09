La Generalitat ha habilitat un nou paquet d’ajuts de 65 milions d’euros per a l’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. El pressupost del nou pla, que forma part del Programa MOVES III, multiplica per quatre l’anterior i entre els objectius que persegueix hi ha incrementar entre un 8% i un 10% les matriculacions de vehicles elèctrics a Catalunya, que a dia d’avui té un parc de més de 33.000 vehicles elèctrics. Els ajuts es podran demanar fins al 31 de desembre del 2023.