L’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que aplicarà Seat a partir del proper 27 de setembre per la falta de semiconductors afectarà de manera diària un mínim de 482 treballadors i un màxim de 1.276, en funció de qual sigui el proveïment d’aquests subministraments.

Aquests són els números que han acordat la direcció i els sindicats en la negociació de l’ERTO, el segon que engegarà la companyia automobilística per fer front a la falta dels xips i que es prolongarà des del 27 de setembre de 2021 fins al 30 de juny de 2022, segons van informar ahir fonts de Seat.

L’ERTO, que es va acabar de concretar ahir en una reunió, s’aplicarà a tots els centres productius de Seat i es presenta com una mesura «dinàmica», encara que l’impacte principal el rebrà la planta de Martorell, on l’afectació diària serà d’entre 322 i 1.076 empleats. La línia L1 (Ibiza i Arona) reduirà la seva producció al mig torn (dels 2,5 als dos) de manera estructural, mentre que l’L3 (Audi A1) mantindrà la seva planificació habitual d’un torn. Per la seva banda, la línia L2 (León, Cupra Formentor) serà la que s’anirà adaptant més a la disponibilitat en cada moment de semiconductors i podrà treballar a tres, 2,5 o 2 torns. La reducció d’ocupació es cobrirà, en primer lloc, amb voluntaris i si el nombre no és suficient es completarà de manera rotatòria entre la plantilla.

El màxim de treballadors que es veuran afectats per l’ERTO serà d’una mica més d’11.000, segons fonts sindicals, que veuen difícil que s’aconsegueixi aquest escenari perquè les plantes del Prat i Zona Franca treballen també per a altres marques del grup Volkswagen i la producció no s’hauria de veure compromesa. En la reunió d’ahir es va pactar un pla social que millorarà la prestació per desocupació dels afectats per l’ERTO i oferirà la possibilitat de fer formació, mantenint el 100% de la remuneració. A més, quedaran exclosos de l’ERTO els majors de 55 anys, i els empleats que no hagin generat dret a la prestació de desocupació.