El supermercat cooperatiu de Manresa ha programat per a dissabte una jornada de portes obertes al Mercat de Puigmercadal per acostar el projecte de l’establiment al conjunt de la ciutadania. Supercoop Manresa pretén arribar a nous públics amb l’objectiu que coneguin el funcionament del supermercat. La jornada tindrà lloc de les 9 del matí a les 2 del migdia. L’establiment limita les compres al supermercat entre els més de 700 socis i sòcies que en formen part i permet tres compres al públic en general. El integrants de Supercoop Manresa fan una aportació inicial de 50 euros i participen amb el projecte amb una dedicació mensual de tres hores portant a terme diferents accions per aportar el seu gra de sorra en el funcionament de l’establiment.