L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, va anunciar ahir la creació d’una taula de treball per crear un centre de recerca i desenvolupament de la llet i el formatge a l’Alt Urgell. Així ho va explicar l’alcalde, després de la reunió mantinguda amb el regidor de la CUP, Bernat Lavaquiol, grup municipal que ha presentat aquesta proposta de desenvolupament del sector terciari al Pirineu. L’alcalde va subratllar que aquest és un projecte que va més enllà de la Seu i que el contemplen com un projecte territorial que afecta a tot el Pirineu.

Viaplana ha explicat que es convidarà a la participació en aquesta taula de treball a tots els grups municipals de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i també a experts del sector amb l’objectiu de poder definir entre tots com ha de ser aquest centre. Lavaquiol va insistir que «aquest centre de recerca i desenvolupament és una oportunitat no només per la Seu d’Urgell sinó també per al Pirineu» tot recordant que «la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran no té cap centre de recerca, i d’aquesta manera anirem retallant greuges que tenim en l’àmbit territorial».