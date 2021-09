Feia més d’un any que hi donaven voltes i el juliol passat ho van concretar amb la creació de l’empresa Ecological Online and Events SL, ubicada a Casserres. La navassenca Gemma Vilalta, establerta a Casserres, Francesc Trias, de Gaià, i Toni Jansà, de Vilanova i la Geltrú, han precisat l’objectiu «de fer la vida més agradable a les persones», diu Vilalta, amb la presentació de l’Ecological Box avui a les 6 de la tarda al Restaurant Gaià, de Gaià. Es tracta d’una proposta per fer poder fer un pícnic ecològic i gurmet per a dues persones o bé per fer un regal. A la presentació hi haurà degustació dels productes que formen part del kit a càrrec de proveïdors i productors.

La caixa conté cava, embotit de Gaià, pernil d’aglà, oli d’oliva, paté de tomàquet, pa torrat, postres de músic i vi dolç, entre d’altres, tot amb segell ecològic i de proximitat. La caixa, «que vol recordar la idea del mocador de fer farcells», com diu Trias, també inclou els estris per poder fer un àpat a fora, copes i gots, que són de blat de moro i per tant biodegradables, plats de cartró, coberts de canya i una fusteta per tallar i un ganivet pallarès.

Vilata, enginyera electrònica, Trias, soci del Restaurant Gaià, i Jansà, agent de viatges jubilat i propietari de l’agència de viatges Jayro Grupo, de Vilanova i la Geltrú, i ara accionista i assessor de la nova empresa Ecological Online and Events SL, han coincidit amb l’objectiu comú de convertir-se en «una font alternativa i formar part de l’engranatge dels productes ecològics», afirma Vilalta.

De moment, ja han fet contactes per poder oferir el seu projecte a «Puigcerdà, Màlaga, la Costa Brava, i fins i tot a Alemanya i Itàlia», assegura Trias.

També han tingut molt en compte el factor de la proximitat. Trias diu que «hem procurat que els productes siguin de tan a prop com sigui possible, i que sempre siguin de producció ecològica».