El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria de Manresa (CETIM), va celebrar ahir a la tarda la seva festa anual fent un homenatge als professionals amb més trajectòria al sector i reconeixent la tasca del centre tecnològic Eurecat Manresa en la promoció del territori. Els enginyers es van poder aplegar ahir de nou en la seva festa anual després del parèntesi de l’any passat per la covid en un acte que va tenir lloc a la sala Els Carlins de la capital del Bages. Cent-seixanta persones, el màxim permès al teatre del carrer Sabateria per les restriccions amb motiu de la pandèmia, van assistir a la festa

Eurecat Manresa va ser l’entitat guanyadora del premi Promoció del Territori, un guardó impulsat pel CETIM per premiar persones, empreses o entitats que hagin destacat en aquest àmbit. Així, Eurecat ha pres el relleu al Centre de Formació Pràctica, que va ser guardonat en la darrera edició de la festa, que es va celebrar l’any 2019. El guardó el van recollir Francesc Santasusana, vicepresident de la comissió territorial d’Eurecat Manresa, i Juanjo Martín, que n’és el gerent territorial i director de desenvolupament corporatiu. En els seus parlaments, van remarcar la voluntat d’Eurecat d’estar sempre al servei del CETIM i del territori, amb l’objectiu d’«ajudar les empreses i els professionals a ser més competitius».

Durant l’acte es va fer també un reconeixement a setze professionals que aquest any compleixen 25 anys de la seva col·legiació i a un que en fa 50 que exerceix la professió. Tots ells van rebre un guardó commemoratiu de mans de l’actual degà del CETIM, Àngel Vilarasau, i dels antics degans del col·legi Domènec Valero, Albert Gómez i Francesc Archs.

En nom de tots els guardonats va parlar Ramon Pallàs, que va rebre el premi per 50 anys de professió, i que va demanar als enginyers assistents que treballin amb eficàcia i ètica professional «per aconseguir una comarca millor per a tothom. Si ho feu així, les properes generacions us ho agrairan.

A més de Pallàs, van rebre una distinció pel seu quart de segle de la seva col·legiació els enginyers Robert Aliana Nicolau, Miquel Casanovas Badia, Ferran De Solà Pereta, Josep Font Malet, Pere Grandia Corominas, Josep Güell Fàbregas, Miquel Llonch Trias, Eduard Macià Roldán, Francisco Martínez Zamora, Damià Matamala Garrós, Jordi Montaner Reig, Lluís Montoursí Costa, Josep Lluís Nistal Serra, Jordi Oller Comas, Jesús Veredas Navarro i Francesc Vidal Vilà.

En la Festa d’Homenatge al Col·legiat, el punt de trobada dels professionals de l’enginyeria del Bages i comarques veïnes. el degà del col·legi, Àngel Vilarasau, va destacar que enguany l’entitat ha aconseguit incrementar el nombre de col·legiats, i que aquest fet «encoratja el col·legi a seguir treballant de valent, recolzar les entitats del territori, i estar al costat de tots els professionals».

La trobada del CETIM va acabar amb un sorteig de diferents productes entre tots els assistents i amb una actuació de l’humorista Pep Plaza, conegut per les seves imitacions de personatges famosos.