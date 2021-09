Facua denuncia que «milions» de factures de la llum fa mesos que no s’emeten per un problema informàtic d’Endesa. Segons l’associació de consumidors, això fa que molts usuaris acumulin «importants deutes» i, alhora, desconeguin si se’ls estan aplicant les tarifes correctes després que el juny entrés en vigor la nova factura de la llum. «Això genera una situació d’enorme indefensió; multitud de clients porten mesos sense rebre factures o bé pagant factures que inclouen quantitats irregulars que s’han de corregir», diu Facua. L’entitat demana a la CNMC que obri una investigació per avaluar-ne la magnitud.