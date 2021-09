Les tres majors aerolínies espanyoles han anunciat aquesta setmana la seva intenció d’emprendre Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) convencionals per a almenys 12.000 treballadors si no s’aconsegueix un acord per prorrogar els que es van dissenyar per afrontar la pandèmia, i que en principi vencen dijous que ve. La ultima a fer-ho ha estat Vueling, amb seu a Barcelona, que ahir va plantejar la seva intenció d’iniciar un ERTO per causes econòmiques, tècniques i organitzatives i de producció (ETOP) per als seus 4.000 treballadors (inclosos 1.150 pilots), si finalment no s’aconsegueix un acord per a prorrogar més enllà de fi de mes els actuals.

El Sindicat Espanyol dels Pilots de Línies Aèries (SEPLA) va demanar ahir que «qualsevol mesura de reestructuració de plantilla que vulgui plantejar (l’empresa) per afrontar els pròxims mesos, es faci mitjançant la negociació i el pacte amb els representants dels seus treballadors».

Fa tres dies va ser Globalia qui va anunciar una intenció similar per a 9.000 treballadors de tot el grup, inclosa Air Europa, amb més de 4.000 treballadors. Únicament no afectaria a Halcón Viajes i a la resta del seu negoci de viatges, que va passar a formar part d’Ávoris (també està pendent d’aquesta pròrroga dels ERTO per prendre una decisió). Globalia va explicar que continua necessitant un ERTO davant la lenta recuperació tant dels vols de llarg recorregut i de connexió com dels viatges de negocis i a les prohibicions, restriccions i quarantenes en vigor encara en molts països. Al començament de la setmana Ibèria va dir que havia plantejat als seus sindicats la negociació d’un ERTO convencional per a entre 4.000 i 5.000 empleats davant la possibilitat que no s’aconsegueixi un acord per prorrogar els actuals en les mateixes condicions i davant l’alentiment de la recuperació econòmica i de les restriccions al turisme amb els EUA i Llatinoamèrica, que fan que segueixi en nivells de capacitat entre un 30 i un 35% per sota dels de 2019.

Els ERTO de força major (sota el qual segueixen emparats uns 250.000 treballadors a Espanya) han estat, segons Ibèria, una eina «fonamental per salvaguardar l’ocupació durant la pitjor crisi de l’aviació, i són els que actualment s’apliquen a tot el sector turístic a Espanya i, en l’actualitat, s’estan aplicant en l’aerolínia també». Els seus sindicats van acordar ahir la composició de la comissió negociadora del nou ERTO entre el 30 i 35% de la plantilla, a l’espera de saber-se si hi haurà o no pròrroga dels actuals. Aquests anuncis tenen lloc abans que dijous que ve venci la vigència dels ERTO extraordinaris dissenyats arran de la irrupció de la pandèmia i pels quals el Govern es fa càrrec del pagament total o parcial de les cotitzacions a la seguretat social dels empleats.