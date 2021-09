El preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista (pool) s’ha situat per a avui en 166,36 euros megawatt hora (MWh), que suposa un descens del 3,8% respecte al preu fixat per a dijous, quan va marcar el seu tercer preu històric més elevat.

Per franges horàries, els preus per a avui, dia de menys demanda perquè s’atura part de l’activitat econòmica, oscil·len entre els 188,17 euros que es pagaran entre 21.00 i les 22.00 hores, i els 148,35 euros que costarà entre les 16.00 h i les 17.00 hores.

El preu del pool, que triplica els nivells de fa un any, es fa servir per calcular hora per hora la tarifa regulada a la qual estan acollits prop d’11 milions d’usuaris i serveix de referència per als 17 milions que contracten el seu subministrament al mercat lliure a uns preus que, habitualment, es revisen amb caràcter anual.

Darrere d’aquests elevats preus, que afecten tot Europa, hi ha l’encariment internacional del gas i l’increment del preu dels drets d’emissió de diòxid de carboni (CO₂).

Així, per exemple, al Regne Unit, el megawatt hora es pagarà avui a una mitjana de 155,27 lliures (uns 180 euros); a Alemanya, a 127,59 euros; a França, a 146,38 euros; i a Portugal, que comparteix mercat amb Espanya encara que a vegades els preus es desacoblen per diferències en la producció, a 167,58 euros.