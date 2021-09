Un 66% dels catalans està a favor de l'ampliació de l'aeroport del Prat amb el "menor impacte possible" mentre que un 27% es mostra contrari al projecte "a tota costa", segons un sondeig elaborat per GDA3 que publicarà 'La Vanguardia' aquest dilluns. El govern espanyol va retirar a principis d'aquest mes el projecte, que preveia una inversió de 1.700 milions d'euros per a l'allargament de la pista curta i la construcció d'una terminal satèl·lit. Els dos executius van arribar a un acord el 2 d'agost però es va trencar poques setmanes després per la manca de consens entre els partits del Govern. D'aquesta manera, l'ampliació quedarà en un calaix i no serà inclosa en el DORA II, que està previst que s'aprovi aquesta setmana.

D'acord amb l'enquesta, més de la meitat dels catalans són contraris a cancel·lar la construcció d'infraestructures encara que afectin l'entorn i un 37% d'aturar-les tot i que suposi "frenar el creixement econòmic".