Els preus de la indústria a Catalunya durant el mes d'agost van créixer un 11,8% respecte al mateix període de l'any anterior. Es tracta de l'increment més alt de la sèrie històrica –al país es recullen dades des 2003- i del quart més consecutiu amb increments superiors al 10%, una situació que mai s'havia donat anteriorment, segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La pujada del darrer mes es deu, sobretot, a l'encariment dels béns intermedis (+17,5%) i de l'energia (+27,9%). Al conjunt de l'Estat, l'Índex de Preus Industrials (IPRI) va créixer un 18% interanual, una xifra que no es registrava des de mitjans de l'any 1980.

A Catalunya, la resta de productes industrials també van incrementar el seu import, tot i que ho van fer per sota la mitjana. Els béns de consum durador van encarir-se un 3,5% a l'agost, mentre que els béns de consum no durador van fer-ho un 3%. Quant als béns d'equip, la pujada de preu va ser de l'1,7%.Malgrat el fort increment de l'IPRI, la pujada de preus a Catalunya continua situant-se per sota la mitjana espanyola. Durant el mes d'agost, Astúries va registrar un creixement de preus del 45,5%, mentre l'índex a les Canàries, les Balears i Andalusia va ser superior al 30%.

Al conjunt de l'Estat, l'encariment dels productes industrials també va venir marcat pel preu de l'energia (+41,6%) i dels béns intermedis (+16,1%). Dins l'àmbit de l'energia destaquen les pujades de preu en la producció, el transport i la distribució d'energia elèctrica, així com en la producció de gas i la distribució per gasoductes. Pel que fa als béns intermedis, l'increment es deu a l'encariment dels productes químics bàsics i dels productes bàsics de ferro, i acer.

Pel que fa a l'acumulat de l'any, els preus industrials a Catalunya s'han incrementat un 10,7% des que va començar l'exercici, mentre que al conjunt de l'Estat ho han fet un 16%.