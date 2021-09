El president del Govern, Pedro Sánchez, va confirmar ahir que el Consell de Ministres d’avui aprovarà la pujada de 15 euros al mes del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 965 euros. En la seva intervenció al fòrum «El futur del treball» a Santander, Sánchez va subratllar que el progrés i la recuperació s’han de sustentar en la cohesió social i la igualtat i que la pujada de l’SMI «no és només justícia social i dignitat» sinó que comporta un benefici econòmic. Sánchez va recordar que l’objectiu és fer pujades perquè el 2023 l’SMI sigui el 60% del salari mitjà. El Ministeri de Treball i els sindicats UGT i CCOO van tancar a mitjan mes un acord per apujar l’SMI des de l’1 de setembre 15 euros mensuals, fins a situar-lo en 965 euros bruts. Les patronals CEOE i Cepyme no el van subscriure en considerar que no és el moment per apujar aquest salari. Segons la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, l’augment de l’1,57% de l’SMI afecta 1,5 milions de treballadors, tot i tenir efecte a l’alça per a salaris superiors.