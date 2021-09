El Govern central va aconseguir ahir un preacord amb patronal i sindicats per a una nova pròrroga –la sisena- dels ERTO i aconsegueix mantenir intacte el front amb els agents socials. No sense esforç, ni tensions, tant externes com internes i a tocar del xiulet final. Perquè les actuals condicions vencien aquesta mateixa setmana i el d’avui és l’últim Consell de Ministres ordinari per poder aprovar la pròrroga. El text estava pendent anit de la ratificació definitiva de les cúpules de CEOE i Cepyme, que havien de sotmetre a votació l’última proposta en la seva executiva per acabar de rubricar l’entesa final.

Uns 250.000 treballadors, 50.000 a Catalunya, i 84.000 empreses estaven pendents de la fumata blanca que es va apuntar anit. Les reticències de sindicats i, sobretot, patronals d’assumir el nou esquema d’ajudes que els plantejava el Govern van ser el motiu de l’enrocament fins a últim moment. La falta d’una posició comuna entre el Ministeri de Treball i el de Seguretat Social, que no van tancar fins a aquest cap de setmana un text conjunt, tampoc hi ha contribuït.

La renovació de les ajudes es produirà en dos temps. Durant tot octubre es mantindran les actuals condicions que regien des de maig i a partir de novembre començaran a regir les noves. El guió del nou esquema, és el següent. Per a empreses de més de 10 treballadors es concedeixen el 40% d’exoneració en el cas que no s’imparteixi formació, el 80% en el cas que s’imparteixi. I per a les empreses de fins a 10 treballadors, 50% sense formació i del 80% en el cas que s’imparteixin les accions formatives; segons fonts sindicals. Aquestes formacions hauran de coordinar-les les empreses amb el SEPE.