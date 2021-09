La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i els sindicats UGT i CCOO, van presentar ahir el manifest per l’impuls i la reactivació econòmica de l’Anoia. Segons van explicar en la presentació, la pandèmia de la covid-19 ha generat forts impactes socials i laborals i, en aquests moments, la taxa d’atur se situa al 15,4% (7.169 persones), per sobre la mitjana catalana.

Per tot plegat, la patronal i els sindicats han elaborat un decàleg amb tretze punts en què defensen, entre d’altres, una reconstrucció econòmica «sostenible i inclusiva», una aposta pel sector de la indústria i una formació professional de qualitat. També exigeixen la implicació de les administracions i poder participar dels projectes vinculats als fons europeus Next Generation.

Al Manifest per l’impuls i la reactivació econòmica de l’Anoia, els dos sindicats i la patronal anoienca fan una crida a defensar i aplicar «un canvi i una estratègia de futur ferma que permeti un equilibri ponderat entre l’activitat empresarial amb mà d’obra de qualitat, paisatge i residència, i un model territorial sostenible i respectuós amb el medi ambient». Entre d’altres, les peticions de les tres organitzacions inclouen la necessitat d’una societat més justa i cohesionada; que s’impulsi l’activitat econòmica i empresarial amb infraestructures i mobilitat sostenible, inversions i reforç de la indústria; i la modernització de l’administració pública amb uns tràmits més àgils, fàcils i accessibles per a tothom.

El manifest es farà arribar a les administracions públiques, tant locals com supramunicipals i nacionals. El president de la UEA, Joan Domènech, va deixar clar ahir que la millor manera de treballar és «anar tots junts» i va posar d’exemple el confinament de la Conca d’Òdena, en què ajuntaments i polítics de diferents colors es van posar d’acord. Per això, apunta que aquest document ha de ser un «toc d’atenció cap als polítics perquè vegin que hem de remar tots en la mateixa direcció». El secretari general del sindicat a la comarca de l’Anoia d’UGT, Francesc Rica, va explicar que, malgrat que les dades d’atur no són gaire pitjors que abans de la pandèmia, «la qualitat de l’ocupació sí». A més, va apuntar que els preocupa que «no sapiguem gestionar de forma conjunta la pluja de diners que Europa està repartint als territoris i, per tant, tornem a prendre el tren a l’Anoia». En aquest mateix sentit el secretari general de CCOO al territori, Josep Maria Romero, va dir que els fons Next Generation poden ser molt importants per a l’Anoia i, per això, va reclamar una «participació activa» de les patronals i els treballadors en la gestió dels fons.