El sindicat intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central va celebrar ahir a Manresa una assemblea per als seus afiliats per informar sobre l’acord de reforma del sistema púbic de pensions signat, pendent d’aprovar al Congrés, sobre les negociacions amb l’Ajuntament de Manresa per acordar el Pla Estratègic d’atenció de l’envelliment i la dependència i sobre la participació sindical en els Consells de la Gent Gran tant comarcals com municipals. En la reunió, que va aplegar una vintena d’afiliats, es va criticar la lentitud amb què avancen les negociacions amb l’Ajuntament de la capital del Bages sobre l’estratègia d’atenció a les persones dependents i a la gent gran. «L’Ajuntament no concreta», afirmen fonts del sindicat, que reclamen més polítiques públiques i l’aplicació d’un nou model de residència, a més d’un canvi en el patronat de Sant Andreu Salut, que hauria de tenir, a parer del sindicat, més presència pública i representació ciutadana. CCOO també reclama a la Generalitat una estratègia general per abordar la problemàtica de la gent gran.