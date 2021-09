El Centre de Desenvolupament Empresarial de l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) ofereix per al mes d’octubre diversos cursos en línia adreçats a persones emprenedores i empreses per millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la seva empresa.

S’han programats sis cursos: Avalua la teva idea empresarial i concreta els elements clau del teu negoci, Fes el teu pla d’empresa, Finançament per a persones emprenedores, El (nou) consumidor és 3.0, com acomplir amb les seves expectatives, Linkedin, l’eina de vendes 4.0 i Big Data per als comercials. Es tracta de formació on line, gratuïta, amb les places limitades i cal inscripció prèvia.

Les inscripcions es poden fer a https://www.manresa.cat/cedem/menu/5365-formacio-per-a- emprenedors-i-empreses.