Al setembre del 2015, els estats membres de l'ONU van signar un acord universal per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat el 2030. Aquest acord compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS ) i amb ells es pretén fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, per millorar la situació de les persones i el planeta, sense deixar ningú enrere. Tots els objectius estan integrats, ja que les intervencions en una àrea afecten els resultats en les altres.

Els 17 ODS són els següents:

Erradicar la pobresa a tot el món. Posar fi a la fam, aconseguir una millor nutrició i promoure l'agricultura sostenible. Garantir una vida saludable i promoure el benestar per a tothom. Garantir una educació de qualitat inclusiva i equitativa. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i nenes. Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tothom. Assegurar l'accés a energies assequibles, sostenibles i no contaminants per a tothom. Fomentar el treball decent i el creixement econòmic sostingut. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. Reduir les desigualtats entre països i dins d'ells. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Garantir les pautes de consum i de producció sostenibles. Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per aconseguir el desenvolupament sostenible. Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat. Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. Enfortir els mitjans d'execució i revifar l'aliança mundial per al desenvolupament sostenible.

Uns objectius tan ambiciosos com necessaris per als quals es necessita no només el suport governamental, sinó també el compromís i la implicació de tots els ciutadans i el sector privat.

Què fa Holaluz per als Objectius de Desenvolupament Sostenible?

Les empreses tenen una responsabilitat envers la societat en què viuen i no poden ser-ne alienes. El seu paper és fonamental en la construcció d'un món més sostenible i habitable i per això han de pensar de quina manera poden contribuir a canviar-lo. Dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l'ONU, Holaluz contribueix de manera especial a la consecució de nou.

Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant

L'energia és una de les grans causants del canvi climàtic i representa al voltant del 60% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle. Més del 40% de la població mundial, tres mil milions de persones, depenen de combustibles contaminants i insalubres per cuinar. I una de cada set persones encara no té accés a l'electricitat; la majoria viuen en àrees rurals de països en desenvolupament.

És urgent lluitar per canviar com més aviat aquestes dades. Si volem assolir aquest objectiu de desenvolupament sostenible el 2030, cal invertir en fonts d'energia neta, com la solar i l'eòlica, i millorar la productivitat energètica.

La pandèmia de coronavirus ha causat estralls amb greus conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. Però també ha generat oportunitats per millorar i, avui dia, la situació climàtica és més favorable que mai. I, per això, aquest és el moment de donar suport a la transició cap a les energies renovables, un sector en continu creixement que ja dona feina a més d’11 milions de persones a tot el món.

Les empreses d'energia solar busquen construir un món 100% sostenible. Al capdavant d'aquesta obstinació, Holaluz vol convertir cada m² de teulada en energia per a tots amb la Revolució dels Teulades, a la qual ja s'han sumat més de 350.000 persones. La companyia s'encarrega de tot, des elaborar un estudi personalitzat fins al muntatge de la instal·lació de les plaques solars, la seva legalització i la gestió dels excedents d'energia.

Sempre pionera, la companyia va ser la primera a activar la compensació d'energia sobrant que no pot usar-se en el moment en què es produeix amb el servei Holaluz Cloud.

Cap a la conquesta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Un món mogut per energia verda, utilitzant recursos naturals de forma sostenible i permetent l'accés per a tothom a preus justos. Aquesta és la lluita d’Holaluz i, al costat dels seus clients, estan aconseguint un importantíssim canvi mediambiental. També econòmic i social, amb la seva obstinació en la consecució de vuit dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Objectiu 3. Salut i benestar

A través del seu servei i la seva forma de treballar al costat de clients i empreses proveïdores.

Objectiu 5. Igualtat de gènere

Promovent l'equitat (51,4% de dones a la plantilla), reconeixent i visualitzant la seva feina a través d'iniciatives com els Premis FIDEM o WomenTechMakers i facilitant la conciliació familiar amb llar d'infants a l'oficina i activitats per a les filles i fills en èpoques no lectives.

Després d’avançar-se a la normativa de baixa parental oferint un permís igualitari, a poc a poc Holaluz està posant el seu granet de sorra per aconseguir trencar els estereotips tradicionals, variar els rols parentals i equilibrar les oportunitats laborals.

Objectiu 8. Treball decent i creixement econòmic

La companyia d'energia solar col·loca les persones en el centre de les seves decisions i defensa la importància de l'equilibri entre l’àmbit laboral i el personal, amb horaris flexibles que aporten autonomia i la llibertat de distribuir el temps com millor es consideri per complir amb les seves responsabilitats. Ha estat la primera companyia elèctrica a obtenir el certificat "Baby Friendly".

Objectiu 9. Indústria, innovació i infraestructura

Holaluz innova constantment en el mercat i té un model de negoci revolucionari en si mateix, gràcies a l'ús de les dades i la tecnologia. Amb aquest sistema, la companyia valora les necessitats reals d'energia de cadascun dels seus clients i ofereix tarifes personalitzades d'estalvi, sense pagar de més i segons les preferències.

Objectiu 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Gràcies a la comercialització d'energia verda, l'autoconsum i l'impuls de la generació distribuïda.

Objectiu 12. Producció i consum responsable

Mitjançant la compra a prosumidors i productors independents, Holaluz assegura un 100% de subministrament d'energia neta a tots els seus clients sense generar emissions de CO₂ i contribuint a la lluita contra el canvi climàtic.

Objectiu 13. Acció pel clima

Comercialitzant energia verda directament de productors renovables. El 2020, en concret, es van vendre 1.200.655 MWh, xifra que es tradueix en 480.262 tones evitades d'emissions de CO2.

Tota la seva electricitat subministrada prové d'un origen renovable (certificats amb GDO- Garanties d'Origen) i és la primera empresa energètica europea a obtenir la "B Corp" Certificació, l'única certificació que mesura el rendiment social i ambiental d'una empresa.

Objectiu 17. Aliances per assolir els objectius

Gràcies a la feina constant amb institucions públiques i sense ànim de lucre per aconseguir un planeta 100% renovable.

Els ODS van substituir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), amb els quals es va emprendre el 2000 una iniciativa mundial per abordar la indignitat de la pobresa. Des de llavors, s'han fet grans avenços, tot i que encara queda molt per fer per deixar un planeta millor a les generacions futures. El 39% de l'energia que es va consumir a Espanya els últims anys va ser renovable. Amb la Revolució de les Teulades, s'espera duplicar les dades en poc temps... i finalment aconseguir un planeta gestionat per energia verda íntegrament. ¡El 100% és només qüestió de temps!