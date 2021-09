El 82,8% de les empreses de la Catalunya central assegura haver patit problemes de lliurament en el subministrament de primeres matèries i components en els darrers mesos, segons es desprèn d’un informe elaborat per Pimec. A més, el 93,7% assegura que han experimentat un augment de preu significatiu en aquests materials i serveis, i més del 25% de les enquestades assegura que aquest increment ha estat superior al 100% i fins al 500%.

El mateix informe revela que el 23,6% no ha pogut repercutir aquests augments de preu dels aprovisionaments als seus clients, mentre que només el 25% diu haver-ho fet «en bona part». En conseqüència, prop del 90% de les empreses consultades del territori central afirma que s’han reduït els marges de negoci; el 30%, a més, assegura haver endarrerit comandes; i gairebé un altre 30% afirma haver augmentat els estocs de subministraments. El 21,1% diu haver perdut contractes o clients, mentre que una mica més del 8% assegura haver aturat temporalment l’activitat o la fabricació d’alguns productes. El 18% també diu haver ajornat plans d’inversió, mentre que només el 5,4% assegura que la crisi dels subministraments li ha fet reduir personal. Com a mesures per evitar futures crisis d’aquesta tipologia, el 63,8% de les empreses enquestades reclama afavorir la producció i la importació de primeres matèries i components a Europa, entre d’altres solucions plantejades en l’enquesta.

En el conjunt català, el 94,2% de les petites i mitjanes empreses catalanes ha registrat un augment de preus «significatiu» dels aprovisionaments de les matèries primeres des de principis d’any, amb una pujada mitjana del 119%, segons PIMEC. Un 81% de les companyies ha intentat negociar una modificació de preus, la majoria sense resultats, i un 71% ha pogut repercutir aquest increment als clients. De totes maneres, el 89,1% de les empreses ha hagut de reduir marges, així com endarrerir comandes (30%) o augmentar estocs (27,5%).

El 54,6% de les pimes ha assenyalat importants increments de preus en els metalls ferris, com el ferro i l’acer, i un 41,9% en els no ferris, com l’alumini o el coure. Un 42,5% de les empreses també ha destacat els notables augments de preus dels plàstics i un 31,3% ha detectat alces de preus significatives en els combustibles i el cartó. De fet, les tensions en els subministraments han afectat pràcticament tots els sectors d’activitat de la indústria i la construcció, així com els serveis de transport, entre els quals destaquen l’obra pública, l’envasament i l’embalatge, l’agroalimentació, la metal·lúrgia i productes metàl·lics, el material de transport o la fusta i mobles, entre altres. Molts d’aquests sectors es veuen impactats per productes bàsics i components d’ús transversal i traslladen aquestes tensions a les cadenes de valor. En aquest sentit, el termini mitjà d’aprovisionament de semiconductors ha passat de 13 setmanes a 25 setmanes.

En termes generals, PIMEC estima que les petites i mitjanes empreses estan patint un sobrecost diari de 200 milions d’euros de mitjana per l’increment dels preus dels aprovisionaments de matèries primeres. El president de la patronal, Antoni Cañete, ha advertit d’un panorama «complex, difícil i incert» i ha alertat de les dificultats de les companyies per garantir el bon funcionament de les cadenes de producció, els cicles d’aprovisionament amb proveïdors i el subministrament de comandes als clients.

El president de PIMEC va assegurar ahir que és «molt important» impulsar la localització de la producció de matèries primeres prop o dins de la Unió Europea i va proposar elaborar un pla d’accions governamental i destinar recursos dels fons Next Generation a una línia especial per reduir la dependència de les pimes de les matèries primeres.