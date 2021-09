ICL avança amb pas ferm cap a la mineria sostenible

Amb una mitjana de 10 milions d’euros d’inversió anual en la gestió ambiental, aquest objectiu guia les polítiques i inversions mediambientals de l’empresa:

Priorització del transport del material amb ferrocarril des de la conca minera del Bages fins a la terminal del Port de Barcelona, amb la conseqüent reducció de l’impacte de diòxid de carboni.

Restauració dels dipòsits salins de Sallent, la Botjosa i el Cogulló.

Adaptació de les instal.lacions de l'empresa per purificar la sal emmagatzemada als dipòsits salins.

Assoliment de l’objectiu abocament zero.

Gestió dels dipòsits salins amb la utilització de les millors tècniques disponibles.

Un dels resultats d’aquest esforç és que lCL Iberia compta amb la certificació de les normes UNE 22470 i 22480, que acrediten la companyia com a empresa minera sostenible convertint-se en la primera empresa minera subterrània de grans dimensions de minerals no àrids d’Espanya i d’Europa certificada en Mineria Sostenible per tota la seva activitat.

Inversions industrials sostenibles

La inauguració, aquest estiu, de la rampa a la mina de Cabanasses de Súria, ha estat la punta de llança del projecte industrial Phoenix, que amb una inversió de més de 500 milions d’euros està reconvertint l’activitat minera en una activitat sostenible i orientada a l’economia circular. La rampa, de 5,2 quilòmetres de longitud, permet accedir a l’explotació minera fins a 900 metres de profunditat. Això facilita l’extracció del mineral, les condicions de seguretat i ventilació, el descens de la maquinària d’alta tecnologia i importants millores mediambientals. Tal com remarca el director de Medi Ambient d’ICL, Lluís Fàbrega, «el gran volum d’inversió que fem, no només va dirigit a augmentar la producció, sinó a un increment més net i sostenible».

A més, l’empresa minera ha posat en marxa una nova terminal al Port de Barcelona, que ha de permetre passar de les 800 mil tones anuals de càrrega a un total de 4 milions.

I d’altra banda, de mitjans del 2019, no es realitzen abocaments de sal a la muntanya del Cogulló i s’ha iniciat el procés de restauració de l’antic dipòsit de la Botjosa.

Les activitats d’ICL s’ajusten a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible adoptada pels estats membres de l’ONU el setembre del 2015, que inclou disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i combatre el canvi climàtic. Per a ICL, l’objectiu de fam zero és considerat essencial, ja que les activitats de l’empresa principals estan relacionades directament amb l’objectiu d’eradicar la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promocionar l’agricultura sostenible.

Neutralitat de carboni i reducció de l’impacte ambiental

L’activitat a la mina de Súria és cada cop més segura, productiva, eficient i sostenible. El pla estratègic avança amb la voluntat de «transformar la indústria minera en una de més sostenible en tots els seus àmbits: econòmic, social i ambiental», apunta Lluís Fàbrega. Una de les claus és assolir la neutralitat de carboni. És a dir, que les emissions dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) -principalment de CO2- estiguin equilibrades amb la quantitat GEH assumida per la vegetació. En aquest sentit, el full de ruta d’ICL engloba diferents accions estratègiques que l’empresa minera té previst dur a terme fins al 2050, amb l’objectiu de neutralitzar les emissions: