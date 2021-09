El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destina 8,5 milions d’euros a finançar la contractació d’uns 340 joves tutelats i extutelats per la Generalitat. Els joves opten a treballar durant un any a jornada completa a administracions locals, entitats sense ànim de lucre i empreses d’inserció. Segons ha explicat el departament d’Empresa i Treball en un comunicat, els beneficiaris tenen entre 17 i 21 anys. El programa pretén «proporcionar a aquest col·lectiu especialment vulnerable una experiència professional que li faciliti la transició posterior al mercat de treball ordinari», segons el Govern. La subvenció del SOC inclou el contracte, actuacions de formació d’entre 60 i 140 hores i un acompanyament per facilitar l’adaptació.

La convocatòria ja es va obrir l’any passat, el 2020. Amb una inversió de 6,5 milions d’euros, va permetre la contractació de 279 joves que van aconseguir una primera oportunitat de treball.