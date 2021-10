La Cocteleria Glaç de Manresa celebrarà demà de 12 h a 19 h a la seva terrassa la primera edició del Mercat del Glaç. El propietari del local, Guillem Vilà, diu que «el mercat neix amb la idea d’acostar marques amb un disseny fresc i contemporani, com els nostres plats i còctels, al públic local» i afirma que l’objectiu és «intentar potenciar els productes locals».

Davant l’augment de les propostes online, Vilà considera que «és important fer que passin coses a peu de carrer i d’aquí el nostre mercat. Gastronomia, moda, art i decoració amb segell propi en un ambient distès i transversal al centre de la ciutat».

Així, participen en aquest primer Mercat del Glaç Núria Malé, dissenyadora i artista tèxtil manresana especialitzada en brodats artesanals, que mostrarà Manrússia, l’última càpsula de la seva línia #localsouvenir, des d’on reivindica el llegat tèxtil de la comarca. També hi tindrà bandanes, fetes amb teixits recopilats arreu del món, de manera que fomenta l’upcycling i la moda sostenible.

També hi serà PocholaGum, una proposta de dos joves emprenedors, Marina, de Manresa, i Jeroen, d’Amsterdam, que presenten al mercat anells fets d’argila polimèrica, d’estètica pop, acolorida i divertida. Frankie Pots by Maria Futuro, una col·laboració artística entre dos manresans, Maria Gallofré (Maria Futuro, 1987) i Francesc Cots (Frankie Pots, 1983), han creat el projecte artístic de ceràmica Frankie Pots by Maria Futuro. Al mercat hi presentaran la primera col·lecció de làmpades d’estil mediterrani i la col·lecció de bols d’amanida i fruita de J’adore la fruita, entre d’altres. L’altre artesà és Arrow Collection, un projecte del 2018 nascut per la influència i la necessitat de viatjar, que inclou joies d’artesans que expliquen històries i anècdotes viscudes a diversos llocs del món (Mèxic, Indonèsia, l’Índia...) fetes a Manresa.

Guillem Vilà diu que ja és prevista una segona edició del mercat en un entorn envoltat de natura i vistes perquè molts més artesans puguin oferir els seus productes fets a mà.