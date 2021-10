La taula de reindustrialització de Nissan ha escollit els projectes de la xinesa Great Wall Motors i la catalana Silence com a candidates preferents per substituir Nissan, segons ha pogut saber l'ACN de fonts coneixedores de les negociacions. Tot i això, la mesa explorarà "possibilitats" amb el 'hub' d'electromobilitat liderat per QEV. La belga Punch cau de la llista final, i per ara no s'hi obriran negociacions, tot i que la candidatura restarà "de reserva". Els projectes de Great Wall Motors i Silence són compatibles, ja que demanen terrenys diferents dels que ocupa actualment Nissan. De fet, Silence opta només a ocupar les plantes de Montcada i Reixac, i la xinesa opta també a una sola planta: la de Zona Franca.

La taula, participada pel govern espanyol, la Generalitat, els sindicats i Nissan, i amb l'assessorament tècnic de KPMG, obrirà ara "negociacions preferents" amb Great Wall Motor i Silence per parlar de les condicions exigides i ofertes per reindustrialitzar les plantes. Amb la decisió d'aquest divendres, el procés no arriba al seu final, sinó que tanca una fase i ara es prioritza la negociació concreta. Tot i això, encara no es descarta cap opció, especialment per si les negociacions no arriben a bon port. La negociació que s'ha d'obrir ara amb els projectes preferents inclou l'encaix de les demandes de cadascuna de les parts. L'objectiu és aconseguir una alternativa viable per als terrenys que ocupa Nissan a Barcelona.