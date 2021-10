L’Hotel 1948, situat a la carretera de Santpedor de Manresa i que va obrir el 2008, va tancar ahir portes per la jubilació del seu propietari, Jordi Sanllehí, que deia que «fins aquí hem arribat». Sanllehí explicava que «el darrer any me n’he cansat, hi ha hagut poca feina». A principi d’any va fer 65 anys i ha decidit jubilar-se. L’establiment, que disposava de vuit habitacions, va arrencar com a negoci familiar amb Sanllehí i els seus fills Roger i Marc a l’equip, però el darrer any els dos germans se n’han desvinculat. La pandèmia els ha afectat, «vam estar un mes i mig tancats», i amb la represa «tot és molt caòtic», diu Sanllehí. Afegeix que «Manresa no és turística, treballàvem amb empreses i han trobat una altra manera de comunicar-se, i ara la gent viatja menys». Amb un correu electrònic Sanllehí s’acomiadava d’hostes i col·laboradors i mostrava gratitud pel que els han transmès.