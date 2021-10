El rei Felip VI va inaugurar ahir la 41 edició de l’Automobile Barcelona. Ho va fer amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i sense el de la Generalitat, Pere Aragonès, que va excusar la seva presència per l’agenda política del debat de política general. Aragonès va delegar la representació en Roger Torrent, conseller d’Empresa, qui va evitar saludar el monarca en el tradicional besamans del saló. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, també va plantar per motius personals Felip VI i va delegar en Jaume Collboni.

La visita del rei es va veure esquitxada per la protesta d’unes 200 persones d’organitzacions independentistes que van tallar el trànsit a la plaça Espanya quan el rei participava en un àpat institucional al Palau 7 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, compartint taula amb Pedro Sánchez, Pau Relat (Fira de Barcelona), Javier Godó, José Vicente de los Mozos (president d’Anfac) i Enrique Lacalle (president d’Automobile Barcelona).

Cupra llança el Born

Cupra aspira a duplicar les vendes de la companyia el 2022 amb el llançament del model Born, que va presentar ahir, i té com a objectiu augmentar les vendes de la marca fins que suposin un terç de totes les de Seat. Ho va explicar el president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, a la presentació «Seat: Ofensiva Elèctrica» que l’automobilística va fer al saló. Aquestes previsions arriben després d’un any «molt complicat» en la indústria per la falta de xips semiconductors, que ha obligat Seat a parar la producció a la planta de Martorell. «Per desgràcia aquesta situació continuarà els pròxims mesos i haurem de continuar sent flexibles, però som optimistes perquè tenim un repte apassionant: electrificar la companyia i electrificar Espanya», va dir.

Griffiths va defensar que Seat tindrà un «important rol» en el projecte del Grup Volkswagen per desenvolupar la família de cotxes elèctrics urbans, ja que la companyia alemanya serà la responsable de la tecnologia i de la plataforma i Seat desenvoluparà els vehicles. Va recordar que l’objectiu de l’automobilística catalana és fabricar vehicles elèctrics urbans a Espanya a partir del 2025.