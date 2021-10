Peio Belausteguigoitia, country manager del BBVA a Espanya, ressalta que el banc està enfocat a oferir una experiència diferencial als clients en la Trobada Financera d’ABC i Deloitte. En aquest sentit, va afegir que el banc treballa amb la filosofia de ser on siguin els clients, i «les aliances amb plataformes de tercers i els ecosistemes col·laboratius són palanques fonamentals per competir en l’entorn actual, i ajudar a millorar l’experiència dels nostres clients». Belausteguigoitia va subratllar que el banc està enfocat a augmentar la base de clients que té a Espanya, així com enfortir la relació amb els ja existents. En concret, el BBVA és el banc que més clients ha atret a Espanya l’any 2021. Al tancament d’agost, el BBVA tenia 466.081 nous clients, el 62% més que fa un any, dels quals el 49% provinents de canals digitals. «La millor manera d’aconseguir totes dues coses és prestar el millor servei possible. Avui dia, això passa per la creació d’una experiència de client diferencial: convenient, és a dir, que sigui on són els nostres clients i que s’adapti al màxim a les necessitats de cada persona», va ressaltat.

Belausteguigoitia va assenyalar que l’ús de noves tecnologies ha suposat un canvi en el model de comportament, la forma de relació i les necessitats dels clients, i la pandèmia ho ha accelerat.