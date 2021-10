Catalunya rebrà 2.052 milions d’euros dels fons de cohesió europeus per al període 2021-2027 del total dels assignats a Espanya. Es tracta dels recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu Plus (FSE+) dins del marc financer plurianual 2021-2027, que tenen com a objectiu garantir la cohesió econòmica, social i territorial dins la UE. Catalunya és una de les autonomies considerades més desenvolupades de l’Estat espanyol -juntament amb l’Aragó, Navarra, Madrid i el País Basc- i, per tant, rep menys que les considerades menys desenvolupades o en transició. Les més desenvolupades s’han repartit 4.398 milions. un 6,4% menys del que van rebre en el període 2014-2020. Per al conjunt de l’Estat, els recursos sumen 34.693 milions d’euros, el 13,2% més que en el període anterior.