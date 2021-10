El Govern de la Generalitat va publicar ahir el nou anunci de licitació per al Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell (CFPM), un projecte inacabable en el qual s’ha d’impartir formació professional inicial, formació professional per a l’ocupació i formació programada per les empreses i destinada al sector de l’automoció. Aquest és el segon intent de l’Executiu de trobar un gestor pel recinte, inaugurat fa sis anys però pràcticament buit des d’aleshores.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, considera que el CFPM ha de ser la «punta de llança» de la transformació del sector i un espai «al servei» de la indústria per fomentar-ne la transició. «Ens hem fixat com a objectiu fonamental la requalificació professional dels treballadors», va assegurar el titular del Departament en la clausura del fòrum ‘Els reptes de l’electrificació de la mobilitat’ celebrat en el marc de l’Automobile Barcelona 2021. El conseller va defensar una indústria més competitiva i amb més pes en l’economia catalana i va assegurar que l’automoció ha de ser un «puntal fonamental de futur» i un valor estratègic «determinant» en aquest procés.

El conseller d’Empresa i Treball va qualificar la generació de noves titulacions universitàries necessàries, especialment en l’àmbit de la formació professional, com una «assignatura pendent». En aquest context, va defensar el CFPM com la «punta de llança» de la transformació del sector de l’automoció i un centre «al servei» del conjunt de la indústria per fomentar-ne la transició.

Torrent es va referir a la indústria com un «motor de canvi» de l’economia catalana. Per a aquest motiu, va defensar un sector més «competitiu», amb inversió en innovació i la incorporació dels avenços tecnològics vinculats a la digitalització.

«És una prioritat que la indústria recuperi pes al sistema productiu, fomentar les inversions i formar treballadors per adaptar-se als canvis i processos de transformació en un entorn laboral que ha de generar llocs de treball de qualitat i de futur i promoure nous projectes industrials, especialment de valor afegit», ha assegurat.

El conseller va assegurar que l’automoció ha estat un «puntal fonamental de passat i present» de la indústria que ha de ser també un «puntal de futur». Torrent va defensar l’automoció com un valor estratègic «determinant» en el procés de transformació del sector i un «motor de creixement i innovació», generador d’ocupació «de qualitat» i un «pilar fonamental» de les exportacions.

El titular d’Empresa i Treball també va posar en valor la importància del diàleg i la concertació amb el conjunt dels agents socials i va definir la coordinació com un element «fonamental», també pel que fa a la planificació estratègica. En aquest context, Torrent va assegurar que el Govern crearà una oficina per a la transformació de la indústria de la mobilitat i l’automoció, que ha de convertir-se en una «finestreta única» on, des del punt de vista de l’administració, hi hagi un «referent» a l’hora de «planificar, guiar i acompanyar» totes les decisions en aquest sentit.

Les matriculacions de turismes han caigut un 28% anual a Catalunya el mes de setembre per l’impacte de la pandèmia i la crisi dels semiconductors, fins a 8.199 unitats, segons les últimes dades publicades per l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC). El sector ha matriculat 81.321 unitats entre gener i setembre, un 4,7% menys en comparació amb el 2020.

El clúster del sector espera que el nou procediment reculli les seves aportacions

El CIAC calcula que la crisi dels microxips s’allargarà com a mínim tot el 2022

El president del Clúster de la Indústria de l’Automoció (CIAC), Josep Maria Vall, va afirmar ahir que espera que les bases de la licitació del nou centre de formació de l’automoció de Martorell recullin les aportacions del Clúster del sector.

Vall va explicar que encara no havia aprofundit en la convocatòria definitiva però que les primeres lectures «no han sigut massa optimistes i només se’ns ha escoltat parcialment, però veurem», va dir en declaracions a l’ACN després de participar en la taula rodona organitzada per la patronal del sector Anfac titulada «L’electrificació en la indústria 4.0. Reptes de la cadena de valor» en el marc de l’Automobile Barcelona 2021. «Ens l’hem d’estudiar, tant de bo totes les nostres aportacions estiguin a dins de la licitació i que nosaltres puguem tirar endavant i estiguem conformes. Si no és així, malament, un cop més s’haurà perdut», va avisar.

D’altra banda, el president del clúster va augurar que la crisi per la manca de microxips s’allargarà almenys durant tot el 2022 tot i que va admetre que aixó «ningú no ho sap». «Confio, espero i desitjo però no ho sé», va assenyalar en ser preguntat si espera que la manca d’aquests components quedi resolta al llarg de l’any que ve. Vall va recordar l’acord per a una aliança entre Europa i els EUA per a la fabricació de microxips per augmentar-ne la producció. «A Alemanya i als Estats Units estan muntant una fàbrica, però no es fa de la nit al dia», va avisar.

Tant l’electrificació com la manca de microxips són dels dos principals eixos sobre els que gira l’edició d’aquest any de l’Automobile, que ahir va viure la segona jornada per a premsa i el sector especialitzat i al vespre ja obrirà les portes al públic.