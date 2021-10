El projecte Bages TTT (Treball, Talent i Tecnologia) estrenarà les sessions de networking al territori amb una jornada a Castellbell i el Vilar adreçada a les empreses de la cadena de valor de l’automoció i mobilitat del territori. La sessió se celebrarà el 22 d’octubre al circuit de Can Padró. El projecte Bages TTT està finançat per la Diputació de Barcelona, i executat pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa amb el suport dels 29 ajuntaments del territori. La jornada comptarà amb les intervencions del director general de l’Institut d’Estudis Financers, Josep Soler, que pronunciarà una conferència sobre economia 4.0 així com de l’exconseller Josep Huguet que plantejarà aspectes relacionats amb la indústria del present i del futur.