En els primers temps de pandèmia ens vam anar repetint que res seria igual. I aquest mantra era alhora un toc d’atenció que no es podien perpetuar els errors que ens portaven a una societat abocada a un cul de sac però també un cant a l’esperança per la possibilitat de canviar les maneres de fer per millorar. Crec que seria injust generalitzar i que de ben segur que hi ha països o segments econòmics i socials que estan fent un canvi de perspectives i per tant un canvi d’actituds i d’accions. Però també és cert que hi ha sectors per als quals sembla que els temps no estiguin canviant, al revés del que deia el cantant i premi Nobel Bob Dylan.

Així una part important del sector de l’hostaleria un cop han passat la sotragada de la covid continua insistint en el mateix model: atreure quantitats, rebentant preus i partint de la base que els costos d’externalitat del turisme toca que els paguin els ciutadans per mantenir serveis i ciutats que han d’acollir poblacions foranes, que protesten si es vol apujar 10 cèntims la taxa turística o que pretenen que la promoció exterior especialitzada de Turisme de Catalunya ha de ser gratis.

També m’arriben tam-tams que des d’alguna àrea de promoció exterior es pretén que el retorn de turistes s’ha d’aconseguir subvencionant els vols. Cosa inútil i irregular. En el moment en què AENA va deixar caure Girona a favor del Prat, ja vam viure un episodi de subvenció a fons perdut que va haver de fer giragonses per no topar amb la normativa europea de la competència. I finalment, no va evitar res. Els grans operadors turístics i les aerolínies especulen amb la manca de criteri dels governs pressionats pels sectors més tradicionals de l’hostaleria per tal d’augmentar el seu marge. Però la batalla de preus té sempre mal final: mala qualitat de servei, ocupació precària poc formada i mal pagada, perpetuació de la tradició de negoci de temporada, el fer l’agost.

Que al segle XXI amb tant omplir-se la boca de turisme sostenible es continuï en el camí de sempre fa feredat. Sostenibilitat que sintèticament vol dir medi ambient, impacte social positiu, promoció de la cultura i el patrimoni local. En sentit contrari hi trobem preocupar-se per fer arribar més gent low cost i no preocupar-se pel transport públic interior, que és el que el ciutadà resident i el turista hauran de fer servir per conèixer el país si es vol desconcentrar l’oferta i evitar col·lapses. O bé, mantenir un negoci desarrelat del context social i amb una predominança de l’estacionalitat amb un impacte social positiu escàs. I un empresariat que es preocupa del llit i dels àpats però no esdevé un prescriptor actiu de l’entorn patrimonial i cultural i no s’hi implica. Així no es va en la línia de la sostenibilitat.

I tot això que afirmo, per sort, no passa en el turisme interior (el que no és ni de neu ni de platja, ni de Barcelona). Allà el petit i mitjà empresari, que és l’únic existent, sap que si no és un complement a l’oferta territorial d’esdeveniments culturals, de patrimoni exposat de natura i activitats de lleure que s’hi fan, no és res. I també sap que potser amb l’excepció d’algun mes d’hivern, tot l’any és bo per practicar un turisme sostenible basat en la identitat cultural i la geografia natural i humana, i per això es pot permetre unes empreses que no esperen grans beneficis, sinó el manteniment de l’ocupació digna d’una o unes quantes famílies.

Sobre la taula d’un turista que està prenent decisions sense plantejar-se el que li interessa conèixer, sinó només en quina platja es pot banyar o quina festa pot protagonitzar, el preu serà el primer condicionant. I quan es normalitzi la situació sanitària, de preus més barats que a Catalunya sempre n’hi haurà, per molt que es rebentin terres o es rebin subvencions. El turisme de qualitat i sostenible basa la seva atractivitat en la identitat singular que ofereix com a reclam el país que es promou. Llavors m’esgarrifen dues coses de les que passen o poden passar. Primer, el repartiment de la taxa turística acaba anant la major part a promoció. La part substancial va a Turisme de Catalunya, com li pertoca. Però quina part es dedica a millorar o crear producte turístic? Si els ajuntaments augmenten la participació en la taxa però la destinen a fer promoció sense tenir endreçats els potencials naturals i patrimonials propis, a què estem jugant? Mal ús de cabals públics per multiplicar accions que haurien d’estar concentrades fora de l’àmbit català en l’agència nacional. I aquesta acció exterior mateix molts cops multiplicada per insuficient coordinació entre àrees de diversos departaments: Turisme, Agricultura, Exteriors, Indústria, Cultura. Una marca de país és tot això. I quan anem a vendre Catalunya és tot això. Finalment, si és cert que amb la pastanaga dels fons Next Generation el que fan les entitats locals és limitar-se a fer una carta als Reis sobre com arranjar carrers i places, cosa que correspondria a la Diputació, ho acabem de rematar. Taxa per fer promoció duplicada i fons europeus per fer urbanisme de pedaç. I el producte turístic de natura, social i cultural, per quan el deixem?