El sector químic espanyol preveu tancar el 2021 amb un increment de producció del 5%, el doble de les seves estimacions inicials gràcies a l’empenta de la indústria, encara que tem l’impacte dels costos energètics, segons explica el director general de la patronal Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), Juan A. Labat.

La intensa recuperació que experimenten molts sectors ha fet millorar les perspectives anunciades al maig pel sector químic, que el 2020 ja va ser el que millor va suportar la covid-19 en registrar un decreixement del 0,4% davant, per exemple, la caiguda del 10,1% de la indústria manufacturera.

Tenint com a base el creixement previst per al 2021, del 2,4% de la producció (que passarà al 5%) i el 10,2% de l’exportació, Feique va augurar que hi haurà un increment de la xifra de negocis del 7,1%, fins a aconseguir un resultat rècord de 69.100 milions d’euros.

«La recuperació ha estat més ràpida del que esperàvem. Acabarem l’any amb el 5 % d’increment de la producció, el doble del que prevèiem. Ens preocupa molt, no obstant això, la qüestió elèctrica i del gas», destaca el representant de Feique.

Labat destaca que l’escalada del preu de l’electricitat «està alertant moltes empreses» del sector, atès que la seva dependència del preu majorista arriba al 90% «i això et treu del mercat».

Malgrat admetre que el problema afecta tot Europa, assenyala que la indústria espanyola perd competitivitat especialment en relació amb la Xina i els Estats Units. «Ara resistim bé per l’alta demanda internacional, però quan es regularitzi ja ho veurem», indica Labat.

El preu elèctric és un dels factors que més pes té sobre la competitivitat del sector químic, que veu febleses tant al mercat majorista com en els costos regulats i els mecanismes de compensació.

Labat reclama, a més, que es prohibeixi l’entrada «d’especuladors» al mercat majorista davant l’impacte «terrible» que té aquest grup en el preu de l’electricitat. «Fan falta mesures per prohibir l’entrada dels especuladors. Si no ets productor, no hi hauries de poder entrar», apunta.

El director general de Feique adverteix que la indústria, en el futur, pot acabar «sortint del mercat majorista» i optar per generar la seva pròpia energia o signar contractes bilaterals perquè el mercat generalista «ara és un mercat persa». «La indústria bàsica, que és la que volem recuperar per no quedar-nos sense mascaretes o sense acer per fabricar bombones d’oxigen i la que garanteix bons sous i ocupació, necessita que no sigui tan car produir, perquè podria decidir anar-se’n», assenyala.

Plans de recuperació

En el marc dels plans de recuperació, Feique està a l’espera de veure com el Govern central concreta quin serà el llindar màxim de finançament públic i quina part serà retornable o a fons perdut, preocupada per la possibilitat que no puguin tirar endavant projectes d’interès per falta d’ajudes.

Al mateix temps, el sector demana un PERTO el 2022 per a l’hidrogen verd, que aglutini el centenar llarg de projectes presentats en relació a aquest àmbit davant la Comissió Europea.

La patronal del sector químic acaba de presentar a Expoquimia a Barcelona el seu document «Welcome 30», que recull els desenvolupaments tecnològics en els quals està immers el sector per afrontar els reptes del planeta, com són el canvi climàtic i la descarbonització, entre els quals destaquen els relacionats amb l’hidrogen. Entre les innovacions presentades, que auguren canvis disruptius a curt termini, hi ha nous sistemes d’emmagatzematge d’energia, renovables més eficients o la fotosíntesi artificial.