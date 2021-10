Unió de Pagesos (UP) exigeix al Govern un augment de recursos que fomentin la competitivitat i la sostenibilitat del sector agrari català.

Segons van explicar els portaveus del sindicat agrari en el marc de la Fira Sant Miquel de Lleida, cal un canvi de la proposta estatal de la PAC per poder beneficiar els agricultors professionals. En aquest sentit, els responsables d’UP consideren necessari un canvi en la proposta estatal de la nova PAC, que preveuen que comportarà una reducció, almenys, de 139 milions anuals d’ajudes en la renda i un augment dels costos de producció.

Concretament, van explicar que pot suposar una reducció de les ajudes en la renda d’entre un 20% i un 80% pel que fa als del 2020, amb una «afectació important» als sectors de boví de llet, de carn, oví, arròs, oli i avellana.

La llei de cadena alimentària ha estat una altra de les lluites del sindicat aquest any i, per això, van tornar a recordar la necessitat que la modificació de la llei contraresti els desequilibris que hi ha en la cadena de valor i que persegueixi els «abusos» i les «pràctiques deslleials» de què són víctimes els productors. UP exigeix una PAC per als professionals agraris i defensa la definició d’agricultor actiu basada en l’obtenció del 25% d’ingressos totals de les activitats agràries i una franquícia exempta del seu compliment de 1.250 euros i no de 5.000, com proposa el Ministeri. També demana a la consellera determinació per reclamar un augment del pressupost coherent amb el nombre de pagesos catalans.

D’altra banda, UP veu com una oportunitat perduda per a la pagesia el fet que el Congrés dels Diputats, a través de la Comissió d’Agricultura, no aprovés dimecres, ni la prohibició de la revenda a pèrdues per limitar els abusos i competències deslleials a la cadena alimentària ni la fixació de la quota de posició de domini en la votació del Projecte de revisió de la Llei de la cadena alimentària. UP també demana la transposició «correcta» de la Directiva europea sobre pràctiques deslleials en les relacions entre empreses en la cadena de subministrament.

Altres punts de l’anàlisi de l’any agrari del sindicat van ser els preus de la llet, el decret de fertilització, els danys de la fauna salvatge i les energies renovables.