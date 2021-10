Un total de 24 trens s'han cancel·lat fins a les 6.30 hores d'aquest dilluns, amb motiu d'una nova jornada de vaga convocada pels sindicats de maquinistes a Rodalies, en que es veu afectada l'R4. Segons ha informat Renfe, en les primeres hores s'ha prestat el 61% del servei previst. La companyia torna a atribuir aquesta situació a "incompliments" en els serveis mínims establerts per part d'alguns maquinistes.

Davant d'aquesta situació, Renfe ha assegurat que ha reforçat les vies per enviar notificacions a maquinistes de cara a les pròximes jornades de vaga convocades pels sindicats SEMAF i SF. Es lliuraran per tres vies: correu electrònic, burofax i en mà de manera personal. L'objectiu és evitar l'incompliment de serveis mínims. De moment, Renfe ha obert 31 expedients a maquinistes de Catalunya i País Valencià que han fet faltes "molt greus". Els maquinistes podrien rebre una sanció que pot anar des de la suspensió de cinc dies de sou i feina fins a l'acomiadament.

La vaga s'allargarà des de les 5 hores del matí a les 9 hores, en plena hora punta. Les aturades es repetiran de 12h a 16h i de 18h a 22h. Els serveis mínims són del 85% en els trens de Rodalies, del 65% en els de mitjana distància i del 72% en els d'alta velocitat i llarga distància. La setmana passada, però, no van passar cap dia del 40%, perquè els maquinistes no es presentaven a treballar. Està previst que hi hagi també jornades de vaga l'11 i el 12 d'octubre, coincidint amb el pont.

Retencions de fins a 12 kilòmetres en l'entorn de Barcelona

Les vies d'accés a Barcelona i d'altres del seu entorn acumulen aquest dilluns al matí retencions de fins a 12 kilòmetres, en una jornada marcada per la pluja i una nova aturada a Rodalies. Segons el Servei Català de Trànsit, la B-20 (Ronda de Dalt) acumula fins a 12 kilòmetres al Nus del Llobregat i nou més al Nus Trinitat. La B-10 (Ronda Litoral) també té circulació amb retencions durant 9 kilòmetres al Nus Llobregat i algun punt amb congestió. La mateixa via al Nus Trinitat presenta tres kilòmetres de retencions. L'A-2 acumula vuit kilòmetres de retencions a Pallejà i sis a Sant Joan Despí en direcció Barcelona, mentre que l'AP-7 acumula sis kilòmetres de retencions a Sant Cugat del Vallès cap a Girona.

Per últim, aquesta via té 6,5 kilòmetres de congestió a Cerdanyola del Vallès, cap al Papiol.