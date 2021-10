L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) permetrà pagar quotes d'impostos inferiors a 150 euros a través de la plataforma Bizum. D'aquesta forma, Hisenda incorpora aquest sistema de pagament als impostos que gestiona, una novetat que beneficiarà dos milions de contribuents, entre particulars i empreses, segons ha informat el departament d'Economia en un comunicat. Aquest nou mètode de pagament repercutirà "principalment" en l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni, que la Generalitat va començar a cobrar el mes passat.

També es podrà fer servir aquest sistema per presentar una liquidació inferior a 150 euros en qualsevol dels impostos que gestiona l'ATC, com Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Patrimoni, Successions i Donacions, així com els impostos del joc, establiments turístics o begudes ensucrades, entre d'altres.

Per poder utilitzar el nou mètode, l'usuari rebrà una carta de pagament i, una vegada introduïdes les dades en el sistema, tindrà l'opció de pagament amb targeta o amb Bizum si el número de telèfon està donat d'alta en una de les entitats financeres que ofereixen aquest servei.