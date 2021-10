La reobertura de l'oci nocturn en espais interiors es farà a partir d'aquest divendres 8 d'octubre amb un aforament del 70%. Les persones que vulguin accedir als locals hauran d'acreditar el certificat covid amb la pauta completa, o bé presentar una prova diagnòstica negativa. Un cop dins, es podrà ballar a la pista i s'haurà de portar mascareta en tot moment, excepte quan s'estigui consumint.

El secretari del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, Ramón Mas, ha avançat que l'horari de tancament serà fins a les 5h entre setmana i fins a les 6h els dissabtes i diumenges. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat que demà es presentarà la resolució al TSJC, i que "no contempla la possibilitat" que no avali la proposta.

El sector fa temps que reclama l'obertura dels locals atenent a l'evolució positiva de la pandèmia i com a via per aturar els macrobotellots que s'han anat succeint durant els darrers mesos.