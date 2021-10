Renfe ha operat el 48% del servei de Rodalies fins a les quatre de la tarda, amb 259 trens cancel·lats, segons ha informat l'operadora. Aquest dimarts és la quarta jornada de vaga dels maquinistes, amb afectacions sobre el trànsit ferroviari i acusacions creuades entre la companyia i els treballadors per l'incompliment o no dels serveis mínims. L'empresa considera que els empleats han incomplert amb els serveis mínims, mentre que el sindicat de maquinistes Semaf assegura que no es van rebre totes les cartes en què s'incloïen els treballadors en aquests serveis. La vaga també està convocada per als dies 7, 8, 11 i 12 d'octubre, coincidint amb el Pont del Pilar.