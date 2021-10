Renfe ha operat el 47% del servei de Rodalies durant les primeres hores d'una nova jornada de vaga dels maquinistes, amb 112 trens suprimits fins a les nou del matí, segons informa l'operadora. L'aturada de maquinistes té un cost d'entre 200 i 250 milions d'euros diaris per l'economia catalana i ha criticat la "irresponsabilitat" dels treballadors que "no estan complint" els serveis mínims, segons Josep Sánchez Llibre. El president de Foment ha demanat als socis de Govern que aprofitin l’oportunitat que ofereixen els pressupostos estatals per aconseguir el traspàs de Rodalies a la Generalitat, coincidint amb el quart dia de vaga de maquinistes de Renfe. "Si tenen a les mans l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, que posin sobre de la taula d'una punyetera vegada que a canvi d'aquest ajut, es traspassi Rodalies", ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.

La d'avui és la quarta jornada d'aturada després que la vaga s'iniciés dijous passat i continués divendres i aquest dilluns, amb acusacions creuades entre la companyia i els maquinistes sobre l'incompliment o no dels serveis mínims. L'empresa considera que els treballadors no han complert amb els serveis mínims mentre Semaf assegura que no es van rebre totes les cartes en què s'incloïen els treballadors en aquests serveis mínims. El sindicat també ha convocat vagues pel dia 7, 8, 11 i 12 d'octubre, coincidint amb el Pont del Pilar.

A diferència de la setmana anterior, i de forma similar a la jornada d'ahir, punts com l'estació de Sants de Barcelona presentaven un menor volum de passatgers. Renfe ho atribueix al fet que els viatgers busquin alternatives a la mobilitat i emmanlleva disculpes pel servei prestat durant els darrers dies. "La nostra voluntat és redreçar la situació i que els maquinistes tornin al lloc de feina i es compleixin els serveis mínims establerts per garantir la mobilitat a tot Catalunya", comenta el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona.

Malgrat que els maquinistes mantenen les vagues convocades pels dies 7, 8, 11 i 12 d'octubre, Renfe assegura que aquest dimecres 6 d'octubre el servei tornarà a prestar-se amb "total normalitat", ja que no hi ha cap aturada programada. "Demà no hi ha vaga i el servei serà l'habitual", subratlla Carmona.

La voluntat de l'empresa, però, és que el sindicat de maquinistes Semaf desconvoqui la vaga al més aviat possible per recuperar la normalitat del servei. "Volem que les demandes dels treballadors no afectin la mobilitat dels viatgers", comenta Carmona. Segons el portaveu de Renfe, direcció i treballadors estan en "contacte permanent" des que es va convocar la vaga i afegeix que la voluntat de l'empresa és "arribar a acords" per tornar a garantir la mobilitat del servei.

Un dels motius que han portat els maquinistes a protestar és el possible traspàs complet de Rodalies a la Generalitat. Altres reivindicacions són recuperar els 700 maquinistes menys que ara té la plantilla arreu de l'Estat i un miler de circulacions que "es van suprimir i no han tornat", segons Semaf. El sindicat també denuncia l'incompliment del segon conveni col·lectiu sobre noves incorporacions i sortida de personal i mobilitat; i dels compromisos adoptats el 12 de febrer passat per evitar una altra vaga.