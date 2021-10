L’empresa igualadina Texpaper Service SL traslladarà la seva producció i oficines del polígon Les Comes d’Igualada al de Santa Margarida de Montbui Plans de la Tossa. Segons fonts de l’empresa, si es compleixen les previsions, l’empresa podria crear una quinzena de llocs de treball i podria estar en funcionament a l’estiu del 2022. El polígon els Plans de la Tossa es van inaugurar el 2011 i a final del 2020 s’hi va finalitzar l’obra de connexió d’aigua al polígon.

La superfície de Texpaper Service serà de 5.500 m2 distribuïts en dues naus de disseny equipades amb les últimes tecnologies. Així, preveuen duplicar la producció els propers anys.

Texpaper Service, fundada el 1994 per Luis Farré, es dedica a aconseguir solucions modernes i innovadores de paper per a empreses de la indústria tèxtil del tall i confecció. Segons reporta l’empresa, està especialitzada en paper de protecció per a la sublimació, un sector d’alt valor afegit, i ocupa un nínxol de mercat molt específic. Té més de 25 anys d’experiència, més de 1.000 clients actius, exporta a 62 països i el 2020 va vendre més de 150 milions de metres quadrats de paper.