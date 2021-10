Les destinacions estivals més freqüents per a les persones residents a Barcelona han estat Palafrugell, Alp i Calafell, segons l'estudi de mobilitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) elaborat a partir de les dades dels mòbils dels ciutadans. Palafrugell va rebre la visita de 9.246 persones residents a Barcelona el 15 d'agost d'enguany, superior als 8.017 visitants del mateix dia de 2020 i pràcticament estable en comparació amb els 9.253 visitants de 2019. A aquesta destinació segueix Alp i altres municipis pròxims, amb 6.060 visitants; Calafell, amb 6.049; Begur i altres municipis, amb 5.830, i El Vendrell, amb 5.323.

Prenent com a referència les àrees amb més de 10.000 habitants, el 15 d'agost d'enguany hi havia menys d'un 25% de la població resident en algunes zones d'Astúries, Guipúscoa, Múrcia, Saragossa, Madrid i Barcelona. A l'Estat, la mobilitat a destinacions vacacionals aquest any ha augmentat un 9,2% respecte a les dades de 2020, però s'ha mantingut un 11,2% per sota els nivells de l'estiu de 2019.

L'estudi s'ha realitzat a partir del posicionament dels telèfons mòbils el 17 de juliol i el 15 d'agost. Aquestes dades només recullen la mobilitat de la població resident a l'Estat, ja que els telèfons mòbils analitzats són els de numeració espanyola i no inclouen els moviments dels turistes estrangers.