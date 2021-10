El Consell Comarcal del Bages ha aprovat per unanimitat una moció presentada pels grups d’ERC-AM, JxCat, CP i ECG que reclama que les pimes esdevinguin les principals beneficiàries dels fons europeus Next Generation i que, a més, les entitats locals «tinguin un paper rellevant en la distribució» d’aquests fons.

La moció ha estat una proposta de Pimec Catalunya Central al Consell, ja que la patronal de la petita i la mitjana empresa tem que els fons europeus, que han de compensar les pèrdues de la covid i alhora impulsar una nova economia més ecològica i digital, passin de llarg de les pimes i del territori i es concentrin en grans corporacions. La moció va ser aprovada pel ple del Consell Comarcal del passat 27 de setembre.

Per a Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, els Next Generation han de suposar «una gran oportunitat per a les pimes», més necessitades d’ajuts que les grans empreses, diu Pintó, pel seu major volum d’endeutament. A més, insisteix el president local de la patronal, la morositat generada per les grans companyies és un llast molt dur per a la supervivència de les pimes. Per això la mateixa moció del consell demana que a l’hora de repartir els fons europeus «es tingui en compte el grau de compliment dels beneficiaris amb els terminis legals de pagament previstos a la Llei 15/2010 de 5 de juliol», que estableix mesures contra la morositat. Algunes empreses de l’Íbex paguen als seus proveïdors a 200 dies de mitjana. «Són pràctiques abusives i no hi ha un règim sancionador», lamenta Pintó. En conseqüència, Pimec i el Consell reclamen que els fons abasteixin les empreses que estan al dia de pagament a tercers.

Eloi Hernández, president del Consell Comarcal bagenc, insisteix que els fons «han de penetrar al territori i una manera enginyosa de fer-ho és que siguin els ens locals els que els gestionin». «El temor», apunta Hernández, «és que els fons ens passin per davant sense que hi puguem fer res». Per això, diu el president comarcal, «volem fer una agenda aglutinadora de projectes d’àmbit municipal». Amb tot, la confusió al voltant dels fons europeus és màxima en aquests moments, i ni les empreses ni les administracions locals tenen clars ni quantitats ni terminis ni bases reguladores. «Hi ha unes línies estratègiques aprovades per l’Estat i petites línies que atorguen alguns ministeris. Però de moment només hi ha declaracions d’interès per part de les administracions», coincideixen Hernández i Pintó.

La moció aprovada al Bages arribarà als ajuntaments comarcals i també a la Generalitat. L’objectiu és que s’hi sumin més territoris i el clam sigui general a Catalunya. «Que els ens locals arbitrin la concessió i que vagin a empreses dins la llei de pagament», ho resumeixen Pintó i Hernández.