Cuida’t és l’espai dedicat a les teràpies naturals, la salut i el benestar. La mostra conviurà durant tot el cap de setmana amb l’Ecoviure, al Palau Firal de Manresa. Dissabte i diumenge es donaran a conèixer disciplines que proporcionen pau, energia, tranquil·litat, equilibri i relaxació, i que permeten la prevenció i la curació tant anímica com física.

S’han programat diferents activitats, com ara xerrades i sessions pràctiques amb professionals. Per al compliment de la normativa covid, cal fer inscripció prèvia a la pàgina web firamanresa.cat/ecoviure.

De la programació de dissabte en destaquen un taller de ball, xerrades sobre com millorar les defenses o bé l’Ayurveda com a estil de vida coherent, també una sessió d’hipnosi i una altra de Txi-Kung, per despertar l’energia de vida i fer que flueixi cos i ment.

I diumenge, a l’espai Cuida’t es faran exercicis de col·locació corporal, una teràpia d’holosíntesis: restaurar, harmonitzar i protegir, xerrades i, entre d’altres activitats, tindrà lloc una altra sessió de Txi-Kung, per potenciar i reprogramar l’energia de vida.