La fira Ecoviure de Manresa torna aquest cap de setmana fent un salt endavant per convertir la mostra en un referent per als professionals del sector. De fet, com a novetat, s’han incorporat al llarg d’aquesta setmana, jornades tècniques sobre l’agricultura ecològica, la gestió dels residus i el cicle de l’aigua.

El regidor de Ciutat Verda de l’Ajuntament de Manresa, i president de la comissió organitzadora d’Ecoviure, Pol Huguet, reconeix que el certamen ja preveia fer un salt qualitatiu en l’edició passada, però la covid els va frustrar els plans i l’Ecoviure 2020, malgrat existir, va ser «de mínims».

Aquest 2021, però, amb la complicitat de l’Escola Agrària de Manresa, Aigües de Manresa i el Consorci del Bages per a la gestió dels residus, la fira dedicada a la sostenibilitat i el medi ambient ha apostat per un cartell per a jornades tècniques i professionals «molt interessants, i de facetes diverses». Es tracta d’una oferta complementària a la fira-mercat d’aquest cap de setmana, amb una seixantena d’estands relacionats amb la construcció sostenible, els productes agroalimentaris ecològics, el comerç just, els productes d’higiene i cosmètica natural, les energies renovables i el tèxtil sostenible.

Jornades tècniques

Les jornades tècniques van arrencar dimarts amb una sessió online sobre agricultora ecològica. Ahir, el tema que es va posar sobre la taula va ser l’aigua, amb una jornada al Palau Firal que va exhaurir totes les entrades disponibles.

Avui, dijous, serà el torn dels residus i es farà online. Segons el gerent del Consorci del Bages per a la Gestió dels Residus, Ricard Jorba, «l’objectiu és la reflexió sobre la necessitat d’un canvi de model per a la recollida selectiva». S’estructurarà en dos blocs: primer una taula rodona amb professionals que en el seu dia a dia intervenen en la recollida i, tot seguit, es coneixeran exemples d’institucions que han apostat pel canvi del model.

I demà, divendres, es farà el Fòrum Energia, l’única jornada que ja s’havia celebrat en edicions anteriors. Es podrà seguir presencialment i online i posarà l’accent en les col·laboracions per fer efectiva la transició energètica.

Una seixantena d’expositors

Tot dissabte i diumenge, l’Ecoviure serà un punt de trobada per a les persones i professionals que, des de diferents àmbits, treballen per a la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del planeta. És un fira adreçada a tothom qui té interès per portar una vida més sostenible i respectuosa amb l’entorn.

La mostra ocuparà l’espai interior i exterior del Palau Firal de Manresa i hi haurà control d’aforament per tal de respectar les mesures anticovid vigents. També hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic, es vetllarà perquè la ventilació sigui adequada i es mantinguin les distàncies de seguretat i es desinfectaran els espais abans i després de les activitats.

Amb l’objectiu d’apropar Ecoviure als adolescents, s’ha impulsat una col·laboració amb l’Institut Lluís de Peguera de Manresa, que dedica el projecte de treball globalitzat dels alumnes de segon d’ESO al medi ambient. Per aquest motiu, l’institut tindrà un estand a la fira en el qual els alumnes faran enquestes sobre medi ambient als visitants i expositors d’Ecoviure i està previst que editin un vídeo.

Activitats paral·leles

La proposta d’Ecoviure es completarà amb un programa d’activitats paral·leles com ara una xerrada sobre la factura elèctrica o un taller de construcció de caixes nius. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia al web firamanresa.cat/ecoviure.

Del cartell del cap de setmana també destaca la recuperació del Petit Ecoviure, amb un programa d’activitats, tallers i espectacles adreçats al públic infantil.

I una novetat de l’Ecoviure 2021 és l’espai temàtic, que enguany va dedicat a la mel i els seus derivats. Dins d’aquest espai s’han programat diferents propostes, com ara un taller d’elaboració d’espelmes, un tast de mel i una jornada sobre apiteràpia. (Informació ampliada a les pàgines centrals d’aquest suplement).

Premi al millor producte

Els productes i serveis participants opten a ser reconeguts amb el premi al Millor Producte d’Ecoviure 2021. La fira vol ser un mirall de les bones pràctiques en sostenibilitat i per premiar aquesta tendència es premiarà al millor producte exposat a l’Ecoviure, valorant-ne la sostenibilitat, la innovació, si és local o de proximitat, el cicle de vida del producte i la responsabilitat social de l’empresa.

El guardó es lliurarà dissabte al matí durant l’acte inaugural, al Palau Firal de Manresa. Aquest acte ja té confirmada l’assistència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor delegat de Ciutat Verda i president de la comissió organitzadora d’Ecoviure, Pol Huguet; el diputat president de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar; i la vicepresidenta del Comitè Executiu de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs.