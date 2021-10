La Generalitat ha anunciat aquest dijous que les obres de desdoblament de la carretera B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, i la construcció de la variant de Piera es licitaran aquesta tardor, i els treballs començaran l'any vinent. La variant de Piera suposarà una inversió de 8,2 milions d'euros, mentre que el pressupost previst per al desdoblament de la B-224 és de 26,7 milions d'euros. Les obres permetran treure 36.500 vehicles diaris del nucli urbà de Piera i del sector del Pou del Merlí de Martorell. El secretari general del departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha explicat que els treballs milloraran la mobilitat i la qualitat de vida dels veïns, i ha afegit que crearan oportunitats empresarials.

La millora d'aquesta carretera, amb una alta accidentabilitat, és una reclamació històrica al territori. L'alcalde de Piera, Josep Llopart, ha celebrat l'anunci. "Feia molt de temps que reclamàvem la intervenció. Esperem que els terminis es compleixin. Estem molt contents", ha afirmat.

8,2 milions d'inversió per la variant de Piera

En els propers dies la Generalitat iniciarà la licitació de la variant de Piera. En concret, es construirà una nova carretera de cinc quilòmetres de llarg i que evitarà el trànsit de vehicles per l'interior del nucli urbà. Segons informa el Departament, es preveu que la nova variant absorbeixi 6.500 dels 7.300 vehicles diaris que actualment travessen Piera. La inversió prevista és de 8,2 milions d'euros. El traçat de la futura variant s'inicia a l'actual carretera B-224, a l'entrada pel costat oest del nucli de Piera, i vorejant pel nord la població, anirà a buscar l'actual rotonda de la carretera B-231, tot aprofitant-la fins a tornar a connectar amb l'actual B-224 pel costat est de Piera. Es preveuen tres connexions amb Piera, al costat nord, al costat est que connectarà també amb la carretera B-231 cap a Esparraguera i al costat sud.

Desdoblament de la B-224 entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell valorada en 26,7 milions

Les obres de desdoblament de la B-224 entre Sant Esteve Sesrovires i Martorell es licitaran abans de finals d'any i tenen una inversió prevista de 26,7 milions d'euros. En concret, es tracta d'un tram de dos quilòmetres que va des de la rotonda del polígon Anoia de Sant Esteve Sesrovires fins a l'enllaç amb l'A-2 i l'AP-7, amb una connexió a la trama urbana de Martorell a través del carrer del Puig del Ravell. En un primer tram de 500 metres, el desdoblament previst es recolza a la calçada actual de la B-224 i, a continuació, el traçat se'n separa en sentit nord. D'aquesta manera, es crea una nova connexió a Martorell, alhora que la B-224 actual passa a tenir una funcionalitat més local. Així, aquesta actuació evitarà el trànsit de pas que actualment travessa la urbanització del Pou del Merli i facilitarà la relació d'aquest sector amb el nucli urbà. Es calcula que 30.000 vehicles diaris deixaran de travessar el Pou del Merli, la pràctica totalitat dels vehicles que actualment hi circulen.

La via projectada consta de dos carrils per sentit de la circulació. Per a facilitar les connexions amb la circulació de l'entorn, el projecte preveu una rotonda elevada sobre el vial que connecta l'A-2 i l'AP-7 de grans dimensions i una segona rotonda per a connectar amb els carrers del Puig del Ravell i dels Barons de Castellvell, així com diversos ramals d'enllaç. Aquesta és la primera fase del desdoblament de la B-224 de Martorell a Masquefa. Actuacions valorades en més de 60 milions d'euros.

La B-224, que pertany a la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat, discorre entre Vallbona d'Anoia –on connecta amb l'Eix Diagonal (C-15)– i Martorell –on enllaça amb l'A-2 i l'AP-7. A més, uneix altres municipis com Piera, Masquefa, Sant Llorenç d'Hortons i Sant Esteve Sesrovires. Segons les dades aportades per la Generalitat, en funció del tram, la via registra trànsits d'entre 7.000, 13.000 i 29.000 vehicles diaris. El Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha treballat en els últims anys en la millora integral d'aquesta carretera, amb actuacions que es poden dividir en tres trams, en funció de seves característiques de traçat, funcionalitat i trànsit: Vallbona d'Anoia - Masquefa; Masquefa – Sant Esteve Sesrovires i Sant Esteve Sesrovires - Martorell. Aquest programa de millora inclou una desena d'actuacions valorades en 60 milions d'euros.

En el marc d'aquest pla, entre el 2018 i el 2020, la Generalitat ha portat a terme cinc actuacions enfocades, sobretot, a la millora de diversos elements de seguretat viària. Per exemple, s'ha millorat el ferm en un tram entre Capellades i Piera; s'ha implantat un separador de fluxos per reforçar la separació de sentits de la circulació; i s'han instal•lat noves barreres de seguretat al terme de Masquefa, així com també s'ha format un carril central de gir a Sant Esteve Sesrovires. Més actuacions a la carretera B-224D'altra banda, el Departament està treballant en més projectes a l'entorn de l'Anoia i el Baix Llobregat. D'una banda, està en redacció el projecte constructiu de la variant de Vallbona d'Anoia.

La variant aniria de l'inici de la B-224, a l'enllaç amb la C-15, i el quilòmetre 6,8 de la B-224, de manera que el nucli urbà de Vallbona d'Anoia s'alliberarà del trànsit de pas de la travessera. Aquest projecte tindrà continuïtat amb el de la variant de Piera i suposarà una inversió estimada de 15 milions d'euros. A més, també està en fase de redacció el desdoblament de la B-224 a Sant Esteve Sesrovires (fase 2) i entre Sant Esteve Sesrovires i Masquefa (fase 2). Totes dues actuacions sumen una inversió estimada de 35 milions d'euros. Al mateix temps, està previst el condicionament de la BV-2241 entre Sant Sadurní d'Anoia i Masquefa, una via que connecta també amb la B-224. És una via molt utilitzada pels vehicles pesants que accedeixen a industries de la zona i el projecte preveu millorar la funcionalitat i seguretat. La inversió prevista és de 3 milions d'euros. Finalment, també s'està impulsant la redacció del projecte per construir una rotonda a l'actual intersecció entre les carreteres B-224 i la B-224z d'accés a la Beguda Alta. El pressupost suma 600.000 euros.