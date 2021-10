El govern espanyol ha aprovat aquest dijous en un Consell de Ministres extraordinari els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 que inclouen 40.000 milions d'euros d'inversió pública. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha destacat que es tracta d'una xifra rècord, ja que la inversió "no havia assolit mai tal magnitud". A més, els comptes públics també inclouen la "major despesa social de la història" amb 248.391 milions d'euros. En roda de premsa al Palau de la Moncloa, Montero ha destacat que els PGE fan la "major aposta realitzada fins ara" en polítiques per a la joventut amb 12.550 milions d'euros -gairebé el doble que el 2021- amb una despesa en beques de 2.199 milions d'euros així com l'ajuda al lloguer o el bo cultural.

Els toros no estaran inclosos en el bo cultural

El bo cultural de 400 euros per als joves que fan 18 anys, destinat a la compra de llibres o assistència a activitats artístiques.

El Ministeri de Cultura ha confirmat aquest dijous que els toros «no estaran inclosos» en el catàleg del bo cultural per a joves anunciat ahir pel Govern central.

Així ho ha explicat avui Cultura a l’agència Efe en una nota en què afirma que «no tots els elements que la nostra legislació considera cultura estaran sota l’empara d’aquest bo cultural».«Això és el que cal delimitar ara, el catàleg de serveis i productes culturals que puguin ser finançats a través del bo», ha matisat.

També s’hi inclourà l’acabat d’anunciar bo jove d'habitatge de 250 euros mensuals durant dos anys per ajudar els joves de 18 a 35 anys amb rendes baixes a pagar el lloguer.

Impost de societats

El debat sobre les possibles pujades impositives ha sigut un dels esculls en la negociació pressupostària entre els socis de Govern, especialment referent a l’impost de societats.

Finalment, els comptes establiran un tipus mínim efectiu de l’impost de societats del 15% sobre la base imposable –mesura que ja figurava en el fallit Pressupost del 2019 i en l’acord de Govern–, amb el qual es pretén garantir un cert nivell de tributació de les grans companyies.

Funcionaris, pensions i vivenda

Els comptes del 2022 recolliran una pujada salarial dels empleats públics del 2% i una revaloració de les pensions d’acord amb la inflació mitjana entre desembre del 2020 i novembre del 2021, una mitjana que fins al setembre arriba a l’1,9%. Les pensions mínimes i no contributives es revaloraran per sobre de la pujada general.

Com a part del procés d’assumpció de despeses impròpies de la Seguretat Social, els comptes del 2022 incorporaran una transferència a aquest subsector de 18.396 milions d’euros.

Finançament autonòmic

Els Pressupostos inclouran una dotació rècord per al finançament autonòmic, tal com es va avançar al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) del juliol.Les comunitats rebran 112.213 milions d’euros a compte del sistema de finançament autonòmic, un 6,3% més que el 2021, una dada rècord derivada de la mateixa recuperació econòmica.