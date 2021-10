El sector del turisme rural de la Catalunya Central espera assolir xifres d'ocupació superior al 70% per aquest pont del 12 d'octubre. Així ho han constatat a l'ACN els diferents gremis. El sector reconeix que van recuperant "la normalitat", encara que les xifres de reserves encara estan per sota de les d'abans de la pandèmia. Sí que són superiors a les d'ara fa un any, quan les restriccions en la mobilitat i la limitació del nombre de persones en les trobades, els van "aixafar" la temporada. Coincidint amb la campanya de bolets, al Berguedà és on els registres són superiors. Segons dades de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, tenen el 75% de les places disponibles ja ocupades.

Al Berguedà, la tardor és habitualment temporada alta. L'any passat, però, les restriccions per la pandèmia van marcar la campanya. El confinament comarcal i les limitacions de les trobades –en alguns períodes només es permetien reunions de grups bombolles- els hi va passar factura. Per aquesta raó, veuen aquest 2021 amb optimisme. A hores d'ara, les cases de turisme rural tenen per aquest pont del Pilar el 75% de les places reservades, majoritàriament per a tres nits."Tenim aquesta sensació de retorn a la normalitat", apunta el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, tot i que reconeix que a hores d'ara veu difícil que arribin a assolir el ple. I és que bona part d'aquestes reserves s'han fet amb mesos antelació. "Esperem seguir, el que queda de tardor, amb la mateixa tònica perquè a l'hivern, amb l'arribada del fred, ja ens costa més omplir", afegeix.

També miren amb optimisme aquest pont a l'Alta Anoia. El president de l'Associació per al Desenvolupament de l'Alta Anoia, Ramon Bosch, situa l'ocupació per aquest pont en el 70%, encara que amb variacions amb les estades, que oscil·len entre els dos i els quatre dies. El perfil majoritari de client són famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona.Tot i que les xifres també estan per sota de les d'abans de la pandèmia, Bosch en fa un balanç positiu. "De mica en mica anem tornant a la normalitat, però crec que ho veurem més a inicis de l'any que ve. Però estem contents, omplir vol dir poder anar sufragant despeses", comenta. De moment, tot i que l'ocupació per aquest 12 d'octubre s'atura al 70%, la del pont de Tots Santa ja està a hores d'ara entre el 85 i el 100%.

Pel que fa al Solsonès, l'ocupació està lleugerament per sota per aquest pont, entorn del 60%. No obstant això, com la resta de gremis de la Catalunya central, la presidenta de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès (TRAS), Pilar Bielsa, comença a veure indicis del retorn a la normalitat, tot i que encara ho veu "lluny". "A l'estiu vam treballar bé i esperem poder seguint-ho fent", diu, tot afegint que "confien" en les reserves d'última hora.