El preu de la llum va fer ahir un pic històric: 288 euros. L’escalada sense fi de preus de l’electricitat regira els ciutadans i, a través de les xarxes socials, s’ha convocat una apagada i una cassolada aquest divendres 8 d’octubre a les 22.00 hores arreu d’Espanya.

A la iniciativa llançada per ERC, EH Bildu, BNG, Junts, la CUP, Més per Mallorca i Més per Menorca s’hi han anat sumant entitats com ara l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC). En un comunicat conjunt, les entitats municipalistes han criticat l’augment continuat de les tarifes elèctriques i han defensat l’impuls d’un nou model i mesures que reverteixin la situació. Les tres entitats han afirmat que hi ha una falta de control sobre el preu de l’electricitat que afecta, sobretot, «les persones i famílies més vulnerables», circumstància que s’afegeix a la crisi socioeconòmica que ha provocat la pandèmia de la covid-19.

Han lamentat que els ajuntaments no tenen les eines adequades per fer front «ni a la situació de preeminència de les empreses elèctriques ni a les conseqüències socials que està provocant». Per això, han sol·licitat que les administracions supramunicipals impulsin mesures a curt termini per «revertir aquesta situació i recuperar el control d’un bé bàsic com és el subministrament elèctric». També han demanat impulsar un nou model energètic que fomenti l’ús d’energies renovables i es basi «en la concertació territorial, l’autoconsum i la participació ciutadana i de les administracions públiques tant en la titularitat com en la gestió».