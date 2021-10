El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural proposa limitar a 600 vaques la capacitat de les noves explotacions ramaderes i establir un pla de suport al sector làctic. La consellera Teresa Jordà traslladarà aquest plantejament al sector amb l’objectiu de fomentar l’equilibri entre sostenibilitat econòmica i ambiental, garantir la cohesió territorial i acompanyar les granges, independentment de les seves dimensions. Un dels objectius que es busca és evitar la instal·lació de macroexplotacions, fet pel qual es tramitarà la proposta, que podria tramitar-se en forma de decret a la tardor de 2022. Els canvis, però, no afectarien les explotacions ja existents.

La proposta de la nova regulació limita la capacitat de les grans explotacions de bestiar i se suma a la prohibició ja vigent d’ampliar explotacions de porcí durant els propers quatre anys a les zones de major densitat ramadera. La iniciativa busca contribuir a mitigar la crisi climàtica, però també millorar la bioseguretat a les granges.

«Volem un model ramader més sostenible, que compti amb l’imprescindible paper de la ramaderia intensiva del país, que és eficient, molt professionalitzada i tecnificada», va explicar ahir la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, en una visita a la granja Can Gel de Dosrius. «Cal fomentar la cohesió territorial, posant límits a les més grans» ha afegit. Així, la proposta del nou decret limita el nombre d’animals de cada espècie en una mateixa explotació, i que no es podran ampliar en cap cas en aquelles granges on no es compleixin les distàncies reglamentàries per minimitzar els riscos sanitaris. A Catalunya, actualment hi ha 26 granges de boví amb una capacitat superior a les 500 vaques.