El Govern ha revisat a l’alça les previsions de creixement econòmic per Catalunya i estima que el PIB augmentarà un 6,4% el 2021 i el 2022. El Departament d’Economia i Hisenda calcula que l’economia creixerà quatre dècimes per sobre del previst aquest any (6%) i 1,2 punts per sobre del que s’esperava pel 2022 (5,2%). D’aquesta manera, l’executiu apunta a una recuperació més intensa de l’economia catalana, que permetria el 2022 assolir el nivell del 2019. La inversió i la demanda externa serien els principals motors d’aquest creixement. El Govern també calcula que la recuperació sostinguda del mercat de treball permetria reduir gradualment la taxa d’atur, fins al 12,1% el 2021 i l’11,2% el 2022.

El rebot de l’economia catalana pel 2021 de quatre dècimes per sobre de la previsió publicada al maig recull «tant la recuperació parcial de la demanda interna», amb una aportació de 6,2 punts, «com el reequilibri de la demanda externa», amb una millora de 0,3 punts.

Economia i Hisenda argumenta que la millora de la demanda interna reflecteix, sobretot, la recuperació del consum de les llars (+7,9%) i de la inversió (+8,3%). «La reactivació del consum de les llars», explica la conselleria, «està molt vinculada a la millora de la confiança sobre la situació econòmica i sanitària, a la mobilització gradual de l’estalvi acumulat durant la pandèmia i a la recuperació sostinguda del mercat de treball». Al seu torn, la recuperació de la inversió «es basa en la disminució de la incertesa i unes condicions financeres favorables», en un context en què «augmenta la demanda, el grau d’utilització de la capacitat productiva i les necessitats de digitalització». En aquest punt, el Departament afirma que els fons europeus han de permetre impulsar la inversió en l’últim trimestre de l’any i, sobretot, el 2022. Pel que fa al consum de les administracions públiques, l’escenari projecta una «progressiva desacceleració».