Ahir, amb la sala plena, es commemorava al teatre Els Carlins de Manresa els 50+1 anys de la fundació de la Unió Socialista del Bages (1970-1977), coneguda als inicis com a Comissió de Promoció Política. Cada cop més alguns economistes insisteixen que no es pot valorar la riquesa d’un país o d’una societat qualsevol en termes només de PIB. Que cal valorar elements com el nivell de formació, la justícia social, l’equilibri ambiental, que alguns defineixen com a Índex de Felicitat.

Em plantejava aquestes qüestions quan intentava reflexionar en quina mesura l’acció desinteressada d’aquell centenar de persones que van articular-se en la lluita antifranquista van acabar contribuint a l’índex de felicitat de Manresa, del Bages i, per tant, de Catalunya en aquell septenni emblemàtic. La Unió Socialista va aplegar gent que treballava en diversos àmbits laborals i impulsava diverses activitats i entitats culturals que afavorien la dinamització de la societat sencera, la formació en la ciutadania, el coneixement del país, requisit necessari per assolir comportaments cívics i responsables.

Només la lluita sola per la democràcia ja va ser una aportació cap a una societat més lliure i, per tant, amb més capacitat de crítica, d’iniciativa i també d’innovació. Una societat basada en el lliure mercat i amb dimensió social que garantís el progrés necessitava estar vinculada a la democràcia. A l’ensems, es dinamitzaven sectors sencers que necessitaven una sotragada. El creixement anàrquic urbà del franquisme estava conduint les ciutats al caos, amb barriades sense serveis, guetos migratoris, urbanisme de mala qualitat... La gent de la Unió Socialista del Bages (USB), amb els militants del PSUC i altres ciutadans independents, va posar en marxa la legalització de la major part d’Associacions de Veïns de Manresa en aquella etapa final del franquisme. Associacions que van saber vehicular les demandes creixents dels barris i que van influir clarament en les accions de les primeres legislatures dels ajuntaments democràtics.

En un altre camp com el de les entitats culturals, alguns dels militants o col·laboradors de la Unió Socialista empenyien l’embrionari Òmnium Cultural potenciant cursos de català i cursets d’iniciació a la història, geografia o literatura catalanes. O bé impulsaven cicles de conferències divulgatives al si d’entitats com els centres excursionistes, Cine Club, Coro de Sant Josep, etc. O bé promovien recitals de cançó catalana, alguns premiats amb sancions governatives per haver-se saltat la censura. Un grup de la USB, anomenat de Comarques, recorria tot el territori com si fossin viatjants amb un mostrari d’activitats que els nuclis o entitats inquietes de cada poble programaven: psicologia, sexualitat, ciència, arts, sociologia etc.

El solapament d’una part de la militància de la USB amb moviments cristians feia ampliar el camp d’influència. Així, un segment vinculat a l’HOAC i a la JOC va ser determinant en l’inici d’un cert sindicalisme clandestí i àdhuc revolucionari, com seria el cas de Plataformes obreres, que feien circular els llibres de l’editorial ZYX i organitzaven les primeres protestes entorn dels convenis del sindicat vertical. Altres cristians agrupats a l’entorn de mossèn Junyent s’implicaven en altres activitats, especialment la de conducció de moviments juvenils.

Molts de nosaltres havíem sortit de l’escoltisme manresà, de diversos agrupaments que ens havien impregnat en la catalanitat bàsica i l’estima pel territori. D’aquella vivència de campanyes com «Volem bisbes catalans» o la transmissió oral de les cançons populars i de protesta que generaven el Grup de Folk i els cantants més contestataris, en sorgiren gent disposada a fer un pas més i passar a la clandestinitat. I aquí va ser on, en la formació dels nous caps juvenils, s’introduïa la formació política: història, marxisme, educació sexual, etc.

Per altra banda, la gent vinculada a l’ensenyament, sigui en escoles públiques o a la Flama, activaven iniciatives de renovació pedagògica, de suport a la presència del català a les escoles, de reivindicacions professionals pròleg de les futures sindicacions de mestres. I també tot de jovent que estava a l’institut o començava a la universitat va aprendre el significat del compromís social i la capacitat d’organitzar-se.

En definitiva, el que van donar a la societat en aquells anys la gent de la USB o del PSUC o d’altres militants cristians o independents va ser una aportació inestimable i difícilment quantificable al capital humà i social de Manresa i el Bages. Al mateix temps, els qui vam participar d’aquella empresa assolirem uns coneixements i unes capacitats que serviren tant en el nostre desenvolupament professional com per l’assumpció de responsabilitats cíviques o polítiques, en entitats, sindicats, partits, governs municipals o nacionals.

En quin apartat del PIB caldria afegir aquesta aportació a la riquesa social, cultural i política de la societat del Bages?