L'empresa catalana Cocoro, que produeix calces menstruals sostenibles i reciclables a Barcelona, ha obert mercat al Regne Unit amb la previsió d'augmentar les seves vendes un 20% en tres anys.

Ha tancat acords de distribució amb plataformes en línia del Regne Unit, i ha comptat amb el suport de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa Acció, ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

L'empresa va entrar en el mercat britànic de manera virtual a conseqüència de la pandèmia --pocs mesos abans del Brexit-- i, en 2020, va doblar els seus beneficis respecte a l'any anterior, situant-se en una facturació de 800.000 euros, i té una previsió de créixer un 300% en 2022.

Actualment, l'empresa dedica un 34% de la seva activitat a l'exportació i, amb l'entrada al Regne Unit, es preveu "equilibrar la facturació nacional amb la internacional" l'any 2023.

La ceo de Cocoro, Clara Guasch, ha explicat que "el concepte de calça menstrual ja era conegut en el mercat britànic", per la qual cosa es van dedicar a introduir el seu producte.

"Vam veure el Brexit com una oportunitat i no com una amenaça, i per això ens llancem al mercat britànic quan moltes empreses no es volien arriscar", ha defensat.